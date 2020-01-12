Frontex: Поток нелегальных мигрантов в ЕС снижается

В 2019 году в ЕС прибыли 139 тысяч нелегальных мигрантов - менее 10 процентов от уровня пикового 2015 года, когда границы Европейского Союза незаконно пересекли 1,8 миллиона человек. Об этом свидетельствуют данные агентства Frontex, подведшего итоги минувшего года.

Как пишет испанская газета El Pais, на протяжении последних лет политики различных стран (сторонники Brexit в Соединенном Королевстве, Лига Севера Маттео Сальвини в Италии, консервативные правительства Венгрии и Польши) использовали угрозу нелегальной миграции в своих целях, искусственно поддерживая чувство тревоги. Но последние данные опровергают их утверждения.

В западном и центральном Средиземноморье было зафиксировано снижение количества нелегалов - на 58 и 41 процент соответственно. И лишь в восточной части был отмечен 46-процентный рост по сравнению с предыдущим годом. Первый путь (через Испанию) выбрали 24 тысячи человек (в основном - марокканцы и алжирцы), второй (через Италию и Мальту) - 14 тысяч (граждане Туниса и Судана), третий (через Грецию и Кипр) - 82 тысячи нелегалов. Остальные мигранты (порядка 19 тысяч человек) выбирали иные маршруты.

Согласно статистике, в последнее время среди желающих попытать счастья в Европе стало больше женщин (23 процента по сравнению с 19 процентами в 2018 году) и несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Четверть всех мигрантов составляют афганцы, где много лет не утихает конфликт между правительством и радикальной группировкой "Талибан" (запрещена в РФ).

Как пишет газета, хотя тенденция для ЕС наметилась позитивная, нельзя уделять этой проблеме меньше внимания. Система приема мигрантов за эти годы так и не была нормально налажена. И очередной конфликт в Северной Африке или на Ближнем Востоке может привести к повторению кризиса 2015 года.