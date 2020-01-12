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Рубрика: В мире

Frontex: Поток нелегальных мигрантов в ЕС снижается

Текст: Юрий Когалов

В 2019 году в ЕС прибыли 139 тысяч нелегальных мигрантов - менее 10 процентов от уровня пикового 2015 года, когда границы Европейского Союза незаконно пересекли 1,8 миллиона человек. Об этом свидетельствуют данные агентства Frontex, подведшего итоги минувшего года.

Фото: РИА Новости/ Владимир Федоренко
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Как пишет испанская газета El Pais, на протяжении последних лет политики различных стран (сторонники Brexit в Соединенном Королевстве, Лига Севера Маттео Сальвини в Италии, консервативные правительства Венгрии и Польши) использовали угрозу нелегальной миграции в своих целях, искусственно поддерживая чувство тревоги. Но последние данные опровергают их утверждения.

В западном и центральном Средиземноморье было зафиксировано снижение количества нелегалов - на 58 и 41 процент соответственно. И лишь в восточной части был отмечен 46-процентный рост по сравнению с предыдущим годом. Первый путь (через Испанию) выбрали 24 тысячи человек (в основном - марокканцы и алжирцы), второй (через Италию и Мальту) - 14 тысяч (граждане Туниса и Судана), третий (через Грецию и Кипр) - 82 тысячи нелегалов. Остальные мигранты (порядка 19 тысяч человек) выбирали иные маршруты.

Согласно статистике, в последнее время среди желающих попытать счастья в Европе стало больше женщин (23 процента по сравнению с 19 процентами в 2018 году) и несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Четверть всех мигрантов составляют афганцы, где много лет не утихает конфликт между правительством и радикальной группировкой "Талибан" (запрещена в РФ).

Как пишет газета, хотя тенденция для ЕС наметилась позитивная, нельзя уделять этой проблеме меньше внимания. Система приема мигрантов за эти годы так и не была нормально налажена. И очередной конфликт в Северной Африке или на Ближнем Востоке может привести к повторению кризиса 2015 года.

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