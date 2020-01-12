Фуркад выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Оберхофе

Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл вторую личную гонку на этапе Кубка мира в Оберхофе. Вслед за победой в спринте он стал лучшим в масс-старте.

Фуркад показал результат 41 минута 1,4 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял немец Арнд Пайффер (+20,1), на самом финише опередивший француза Симоне Дестье (+20,3).

Что касается россиян, то лучшим в масс-старте среди наших спортсменов стал Матвей Елисеев. Он стал десятым (+59,8), а Александр Логинов финишировал на 17-й строчке (+1.25,2).

Добавим, что следующий этап Кубка мира пройдет в немецком Рупольдинге с 15 по 19 января.