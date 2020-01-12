Гол Ковальчука в овертайме принес победу "Монреалю"

Гол российского нападающего "Монреаля" Илья Ковальчука в овертайме принес победу над "Оттавой" - 2:1. "Канадиенс" прервали серию из восьми поражений, а Ковальчук догнал по голам в НХЛ Павла Буре.

"Монреаль" подошел к матчу с "Оттавой" с неприятной серией из восьми поражений. Причем трижды команда уступила уже после того, как в составе "канадцев" появился Илья Ковальчук, что стало поводом для новой порции слухов о том, что россиянин вскоре может еще раз сменить клуб.

Уже в первом периоде "Монреаль" вышел вперед благодаря голу Ника Сузуки, но удержать победу в основное время было не суждено. За шесть минут до конца встречи Дрэйк Батерсон восстановил равенство в счете, а командам предстояло выявить сильнейшего в овертайме. Вот тут-то и напомнил о себе Ковальчук. После выхода два в одного он показал, что собирается отдать пас на партнера, а сам нанес бросок по воротам, отразить который голкипер "Оттавы" не сумел.

Для Ковальчука этот гол стал 437-м в карьере и по этому показателю он настиг самого Павла Буре, с которым теперь делит четвертое место в списке лучших российских снайперов в НХЛ. Лидирует тут Александр Овечкин - 684 шайбы, далее идет Сергей Федоров - 483, а третий результат у Александра Могильного - 473.

Также Ковальчук сумел войти в тройку лидеров НХЛ по голам в овертаймах. Шайба в ворота "Оттавы" стала 16-й, которую россиянин забросил в дополнительное время.