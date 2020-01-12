Новости

В Омске пьяный травматолог отказался принимать пациентов и уволился 09:00
СМИ: Российские банки перестали выдавать кредиты в магазинах 08:56
Гусев огорчил Овечкина и Кузнецова в матче НХЛ 08:42
"Рейнджерс" без Шестеркина растерзали в Сент-Луисе 08:34
Глава минобороны Британии призвал уменьшить зависимость армии от США 08:18
Гол Ковальчука в овертайме принес победу "Монреалю" 07:59
В Якутии восстановили электроснабжение пяти районов 07:54
В Роспотребнадзоре назвали способ предотвратить болезнь Альцгеймера 07:20
Британская королева созвала совещание из-за принца Гарри 06:33
В Якутии пять районов остались без света из-за аварии на ЛЭП 05:36
Горбачев заявил о необходимости уменьшить новогодние выходные в России 05:31
СМИ сообщили о желании США лишить Ирак средств от продажи нефти 04:45
Армия Хафтара сообщила о нарушении перемирия в Ливии 04:19
Власти Ирана временно задержали посла Британии в ходе протестов 03:12
Путин рассказал Эрдогану о встрече с Меркель 02:39
Ливийская армия объявила о приостановке боев на западе страны 01:51
Не менее 11 человек погибли при крушении лодки с беженцами в Турции 01:36
В провинции Идлиб вступил в силу режим перемирия 00:29
В США девять человек погибли в результате зимнего шторма 11.01.2020
"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм", одержав 12-ю подряд победу в премьер-лиге 11.01.2020
При взрыве на заводе под Белгородом пострадали пять человек 11.01.2020
Следы пыток обнаружены у заключенных украинской колонии 11.01.2020
Актриса и модель Ксения Пунтус выпала из окна в центре Москвы 11.01.2020
В Иране день убийства Сулеймани внесен в календарь памятных дат 11.01.2020
Назван гонорар Макгрегора за поединок против Серроне 11.01.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы самые высокооплачиваемые вакансии января
Названы самые высокооплачиваемые вакансии января
Как будем отдыхать на праздники в 2020 году
Как будем отдыхать на праздники в 2020 году
Чем порадует зрителей российское кино
Чем порадует зрителей российское кино
12.01.2020 07:59
Рубрика: Спорт

Гол Ковальчука в овертайме принес победу "Монреалю"

Текст: Максим Домчев

Гол российского нападающего "Монреаля" Илья Ковальчука в овертайме принес победу над "Оттавой" - 2:1. "Канадиенс" прервали серию из восьми поражений, а Ковальчук догнал по голам в НХЛ Павла Буре.

Фото: REUTERS/Eric Bolte
"Монреаль" с Ковальчуком потерпел третье подряд поражение

"Монреаль" подошел к матчу с "Оттавой" с неприятной серией из восьми поражений. Причем трижды команда уступила уже после того, как в составе "канадцев" появился Илья Ковальчук, что стало поводом для новой порции слухов о том, что россиянин вскоре может еще раз сменить клуб.

Уже в первом периоде "Монреаль" вышел вперед благодаря голу Ника Сузуки, но удержать победу в основное время было не суждено. За шесть минут до конца встречи Дрэйк Батерсон восстановил равенство в счете, а командам предстояло выявить сильнейшего в овертайме. Вот тут-то и напомнил о себе Ковальчук. После выхода два в одного он показал, что собирается отдать пас на партнера, а сам нанес бросок по воротам, отразить который голкипер "Оттавы" не сумел.

Для Ковальчука этот гол стал 437-м в карьере и по этому показателю он настиг самого Павла Буре, с которым теперь делит четвертое место в списке лучших российских снайперов в НХЛ. Лидирует тут Александр Овечкин - 684 шайбы, далее идет Сергей Федоров - 483, а третий результат у Александра Могильного - 473.

Также Ковальчук сумел войти в тройку лидеров НХЛ по голам в овертаймах. Шайба в ворота "Оттавы" стала 16-й, которую россиянин забросил в дополнительное время.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Спорт Хоккей Игроки и тренеры

Главное сегодня

Армия Хафтара сообщила о нарушении перемирия в Ливии
В России построят "научную долину" для изучения солнечных бурь
Пушков: Слова Турчинова об ответственности РФ за катастрофу Boeing - диагноз
СМИ сообщили о желании США лишить Ирак средств от продажи нефти
Горбачев заявил о необходимости уменьшить новогодние выходные в России