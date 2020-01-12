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12.01.2020 20:44
Рубрика: В мире

Гондольеры идут на дно

Текст: Нива Миракян (Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 3(8057)
Итальянские города, задыхающиеся от гор мусора, все чаще вынуждены прибегать к оригинальным ухищрениям для борьбы с этой напастью. В Венеции, где львиная доля отходов оседает в каналах, столь ответственную миссию решили доверить знатокам водных артерий - гондольерам.

В венецианской ассоциации гондольеров в настоящий момент состоят более 400 человек. Из них 10 человек - профессиональные аквалангисты, которые уже давно практикуют подводные погружения. В начале прошлого года, оценив масштабы бедствия, группа "лодочников" решила сменить свои знаменитые черно-белые рубашки и изысканные шляпы на водолазные костюмы.

Во время первого заплыва ныряльщики обследовали каналы в обычных подводных масках, вдоволь наглотавшись грязной воды. Однако во время последующих погружений активистов поддержала городская коммуна и венецианские предприниматели. Последние снабдили ныряльщиков дорогостоящим снаряжением, с помощью которого можно не только очистить каналы, что подавляет приливы и предотвращает попадание отходов в лодочные моторы, но и провести тотальную дезинфекцию дна.

Отельеры Венеции забили тревогу из-за бегства туристов

В среднем гондольеры проводят под ледяной водой до 5 часов в день, сменяя друг друга ежечасно. Вопреки закрепившимся за ними имиджем алчных людей, которых интересуют только деньги и нажива на туристах, "лодочники" ныряют на дно, рискуя собственным здоровьем, совершенно бесплатно. Ими движет вполне прагматичное желание очистить свое рабочее пространство от нечистот и помочь родному городу, на который в ушедшем году обрушилось масштабное наводнение. По вине "высокой воды" в каналах осели горы отходов. За последние два года подводные энтузиасты выловили около 3 тонн мусора. В воде они находят много неожиданного: от пластиковых бутылок и шин до пылесосов и велосипедов. Работа гондольеров-водолазов не прерывается даже в католические праздники. Так, в день Богоявления они похвастались новыми трофеями - пропеллером и багажной тележкой.

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