Kaiser Chiefs на этой неделе начинают европейский тур с альбомом Duck. Поклонники брит-попа и пылких, напористых, нервных гармоний, смешивающих романтику бит-музыки в духе Kinks и Animals с модной танцевальной электроникой, именно Kaiser Chiefs изобрели новый способ выпускать альбомы. Флегматичные англичане из Лидса просто выкладывали 20-25 новых песен в интернет, а меломаны выбирали те, которые больше понравятся. А уже потом "кайзеры" дорабатывали их в студии: насыщали гитарными соло, синтезаторными тембрами, взвинченными вокальными хоралами... Новый диск - Duck (то бишь "Утка") получился в итоге самым напевным, ритмичным. И особенно непредсказуемым...

Kaiser Chiefs молчали почти три с половиной года: изучали впечатление, которое произвел их прошлый диск, ставший комфортным поворотом от модного, богемного рока с вычурными мелодиями к комфортной и коммерческой поп-музыке. Да, на концертах почти нет свободных мест, но увы, исчезло и то ощущение восторга, царившее на концертах группы в нулевые годы. Тогда Kaiser Chiefs, как и Franz Ferdinand, и The Strokes считались главными надеждами нового английского рока, выпуская легкие, изящные и немного истеричные альбомы. Более или менее удачные, но неизменно манящие меломанов шоковой мелодикой и звонкими фейерверками стилей от бита и фанка до new wave и регги...

Kaiser Chiefs снова решили рискнуть. И пустились на эксперименты. Их седьмой альбом Duck получился неровным. Есть в нем и юношеский максимализм, и ностальгические воспоминания о бит-музыке 60-х, и взрослая, зрелая атмосфера праздника, который хочется себе позволить, несмотря на то, что на улице холодно, в моде R&B, а друзья разбрелись кто куда... Здесь нет явных хитов (помимо единственного сингла People Know How To Love One Another), но не найти и предсказуемости, которой отличался предыдущий альбом Stay Together.

В отдельных места "Утка" заплыла жиром былых успехов (трек Target Market сыгран с минимальными изменениями в гармонии), в других - прожарена до искрометных ритмов так, что не удержать в руках и хочется пританцовывать. Есть на альбоме Lucky Shirt легкие и эпикурейские частушки. Или Don t Just Stand There, Do Something- театрализованная, горделивая история в маршевых ритмах и в духе покрикивающих на непослушные ноты звездных коллег из Arctic Monkeys. Еще притягательнее Record Collection, наследующая индустриальным ритмам электронщиков из Kraftwerk, и одновременно шебутная, диковатая, но с теплыми интонациями Kinks или даже Electric Light Orchestra из 70-х...

Kaiser Chiefs есть чем гордиться: о них снова заговорили как о смелых и способных на эксперименты музыкантах. Может быть, это им и было теперь важнее всего! Хотя бы для будущих успехов...