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12.01.2020 22:34
Рубрика: Спорт

"Барселона" подождет

Бывший полузащитник "сине-гранатовых" Хави отказался возглавить родной клуб этой зимой
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 3(8057)
Руководство "Барселоны" определилось с кандидатурой нового главного тренера. На место Эрнесто Вальверде должен прийти бывший полузащитник "сине-гранатовых", легенда клуба Хави, который сейчас работает в катарском "Аль-Садде". Однако произойдет это не зимой, как планировалось, а летом.

В последние дни президент и представители "Барселоны" провели сразу несколько раундов переговоров с Хави. Специально для этого в Катар отправился спортивный директор клуба Эрик Абидаль, выступавший ранее за команду вместе с Хави. Активность "сине-гранатовых" можно понять: команда явно на спаде.

25 трофеев завоевал Хави в качестве футболиста в составе "Барселоны"

И если раньше "Барселона" была не против оставить Вальверде у руля до конца сезона, то ввиду последних результатов руководство клуба поменяло свое мнение. Год каталонцы начали с ничьей против худшей команды чемпионата Испании "Эспаньола" (2:2), а затем проиграла в полуфинале Суперкубка страны мадридскому "Атлетико" (2:3). Ясно, что надо что-то делать, пока не стартовал плей-офф Лиги чемпионов и не наступила пора решающих встреч в национальном первенстве.

Будучи игроком, Хави был одним из лидеров "Барселоны". Фото: Reuters

"Барселона" рассматривала несколько кандидатов, но выбор остановила на Хави. Боссов клуба не смущает даже то обстоятельство, что экс-капитан "сине-гранатовых" приступил к тренерской работе лишь в мае прошлого года. Сам Хави уже успел заявить о том, что готов вернуться на "Камп Ноу" в новой роли.

- Тренировать "Барселону" - это моя мечта. Никогда этого не скрывал, но я сфокусирован на "Аль-Садде". Больше ничего не буду говорить еще и потому, что я уважаю Вальверде, - отметил Хави.

По информации испанских СМИ, Хави склонялся к тому, чтобы уже сейчас возглавить "Барселону". Но он попросил пару дней на размышления, что не устроило представителей каталонского клуба. Они потребовали от специалиста дать свой ответ сразу после переговоров. Хави назвал нынешнюю ситуацию слишком поспешной и отказался. Впрочем, есть все шансы, что уже летом он вернется в "Барселону".

Другой вопрос - как теперь будет работать Вальверде. Как сообщают СМИ, он остался очень недоволен отношением со стороны руководства "Барселоны", которое не информировало его о переговорах с Хави.

С другой стороны - Вальверде пользуется поддержкой ряда футболистов. В частности, лидера "сине-гранатовых" и капитана команды Лионеля Месси.

- Я верю в Вальверде. Это нормально, что после неудач люди начинают говорить о каких-то изменениях. Но нам нужно быть более сплоченными, чем когда-либо, - считает Месси.

Солидарен с аргентинцем Суарес. По мнению уругвайца, в проблемах "Барселоны" больше виноваты игроки, а не тренер.

- В матче с "Атлетико" мы допустили детские ошибки. Это вина, прежде всего, самих футболистов, а не Вальверде, - заявил Суарес.

Фото: AP Photo/Hassan Ammar
"Атлетико" в драматичной борьбе обыграл "Барселону" в Суперкубке Испании

Сам Вальверде неоднократно говорил о том, что он готов покинуть "Барселону". Повторил он это и сейчас.

- Тренеры всегда стремятся работать. Любая пауза идет во вред. Мы знаем, каким бывает футбол. Однако я делаю свое дело - тренирую. Что будет дальше, посмотрим, - философски отметил Вальверде.

Тем временем английский "Ливерпуль" сделал очередной шаг на пути к чемпионству. Обыграв на выезде "Тоттенхэм" (1:0) в матче 22-го тура Премьер-лиги, "красные" оторвались от ближайшего конкурента "Лестера" на 16 очков, имея при этом одну встречу в запасе.

Все идет к тому, что "Ливерпуль" досрочно оформит чемпионство и побьет ряд рекордов. Хотя команда Юргена Клоппа уже сейчас добилась уникального достижения: "красные" стали первым клубом в истории топ-5 европейских лиг, выигравшим 20 стартовых матчей национального первенства из 21. Еще несколько цифр: Клопп стал третьим тренером в истории английской Премьер-лиги (АПЛ), который не проигрывает на протяжении года. Прежде такое удавалось только нынешнему наставнику "Тоттенхэма" Жозе Моуринью и Арсену Венгеру. При этом у немецкого специалиста самый высокий процент побед (87). Кроме того, за последние 38 матчей АПЛ "Ливерпуль" набрал 104 очка, что является новым рекордом.

Руководство "Барселоны" потребовало от Хави ответить на их предложение в течение нескольких часов. Специалист подумал и отказался от этого варианта

Впрочем, сам Клопп реагирует на невероятные успехи своей команды спокойно.

- Наше лидерство сейчас мне действительно неинтересно. Можно будет о чем-то говорить только в тот момент, когда мы станем недосягаемыми для соперников, - отметил Клопп.

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