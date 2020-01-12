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Рубрика: Общество

Японский миллиардер ищет спутницу для полета на Луну

Текст: Александр Ленин (Токио)
Фото: Toshifumi KITAMURA / AFP Фото: Toshifumi KITAMURA / AFP
Фото: Toshifumi KITAMURA / AFP

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава ищет спутницу для совместного полета на Луну. Необычное путешествие должно состояться уже в 2023 году.

"Почему бы не стать первой женщиной, отправившейся на Луну, - написал бизнесмен в своем Twitter. - Полетели на Луну вместе со мной".

Желающие могут подать заявки до 17 января. Окончательное решение Маэдзава-сан примет в конце марта после личного общения с отобранными конкурсантками.

Фото: Аркадий Колыбалов / РГ
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Предприниматель кратко изложил перечень требований к своей будущей спутнице. Японец ищет незамужнюю девушку не старше 20 лет. Он отдаст предпочтение яркой и позитивно настроенной личности, которая со всей серьезностью отнесется к предполетной подготовке.

Житель островного государства рассчитывает, что совместный полет к естественному спутнику Земли в будущем перерастет в нечто большее. Он не исключает, что вояж станет отправной точкой для длительных романтических отношений. "Я хочу найти партнера на всю жизнь", - признался он.

Ранее бизнесмен собирался взять на борт космического корабля 27-летнюю актрису и модель Аямэ Горики. Однако пара накануне рассталась.

Напомним, что Маэдзава-сан участвует в проекте SpaceX Илона Маска. На Луну его доставит самая мощная в мире транспортная система Big Falcon Rocket. Японский миллиардер также принимает финансовое участие в создании космического корабля.

Общество Космос В мире Восточная Азия Япония

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