Японский миллиардер ищет спутницу для полета на Луну

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава ищет спутницу для совместного полета на Луну. Необычное путешествие должно состояться уже в 2023 году.
"Почему бы не стать первой женщиной, отправившейся на Луну, - написал бизнесмен в своем Twitter. - Полетели на Луну вместе со мной".
Желающие могут подать заявки до 17 января. Окончательное решение Маэдзава-сан примет в конце марта после личного общения с отобранными конкурсантками.
Предприниматель кратко изложил перечень требований к своей будущей спутнице. Японец ищет незамужнюю девушку не старше 20 лет. Он отдаст предпочтение яркой и позитивно настроенной личности, которая со всей серьезностью отнесется к предполетной подготовке.
Житель островного государства рассчитывает, что совместный полет к естественному спутнику Земли в будущем перерастет в нечто большее. Он не исключает, что вояж станет отправной точкой для длительных романтических отношений. "Я хочу найти партнера на всю жизнь", - признался он.
Ранее бизнесмен собирался взять на борт космического корабля 27-летнюю актрису и модель Аямэ Горики. Однако пара накануне рассталась.
Напомним, что Маэдзава-сан участвует в проекте SpaceX Илона Маска. На Луну его доставит самая мощная в мире транспортная система Big Falcon Rocket. Японский миллиардер также принимает финансовое участие в создании космического корабля.
[WANTED!!!]— Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) 12 января 2020 г.
Why not be the ‘first woman’ to travel to the moon?#MZ_looking_for_love https://t.co/R5VEMXwggl pic.twitter.com/mK6fIJDeiv