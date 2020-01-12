Используемая США военная база на севере Ирака попала под ракетный обстрел

Очередной военный объект в Ираке, используемый войсками США, подвергся ракетному удару. Как сообщает РИА Новости, по авиабазе Балад было выпущено не менее восьми реактивных снарядов из установок "Катюша".

При этом пять боеприпасов взорвались на взлетно-посадочной полосе.

Сообщается, что ранения получили четыре человека, из которых два офицера. Все пострадавшие являются иракскими военнослужащими. О жертвах из числа военных США на данный момент ничего неизвестно. Материальный ущерб, причиненный обстрелом, устанавливается.