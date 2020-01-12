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Рубрика: Происшествия

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Юрий Чайка в День работника прокуратуры рассказал о главной задаче прокуратуры в этом году
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 3(8057)
Защита прав граждан была и остается основной миссией прокуроров. Об этом 12 января заявил Генеральный прокурор Юрий Чайка, поздравляя сотрудников надзорного ведомства с профессиональным праздником.

По его словам, все более востребованы прокурорские адресные механизмы помощи отдельным категориям населения.

Например, в единый общероссийский день приема граждан, который прошел 12 декабря, прокурорами было принято без малого 10 тысяч человек. За год число обратившихся в прокуратуру граждан с различными проблемами и жалобами превышает миллион человек. Причем эта цифра постоянно растет. Как отметил Юрий Чайка, рост числа обращений, и в особенности в электронной форме, говорит о том, что уровень доверия граждан к органам прокуратуры продолжает повышаться.

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По его мнению, такая прямая связь крайне актуальна и для делового сообщества. В фокусе повышенного внимания прокуроров сегодня и наиболее уязвимый сегмент, в который входят представители малого и среднего бизнеса.

Глава надзорного ведомства также напомнил, что в этом году, который объявлен Годом предпринимательства в России, по всей стране пройдут масштабные комплексные мероприятия по выявлению нарушений прав и законных интересов бизнеса.

"Мы уже вышли на максимально открытый разговор с предпринимателями. Формат личных приемов Генерального прокурора эффективно опробован в ушедшем году", - сказал Чайка.

В прошлом году прошло 2 таких личных приема предпринимателей. В этом году запланированы аналогичные встречи Генерального прокурора во всех федеральных округах России.

Обращаясь к прокурорам, Чайка особо подчеркнул, что в том числе от них зависит уверенность отечественного бизнеса в том, что в России можно и нужно работать по закону и без давления.

Напомнил Генпрокурор своим подчиненным и о тех новых задачах, которые поставил перед прокуратурой глава государства. Речь прежде всего идет о надзоре за реализацией всех национальных проектов России, от исполнения которых во многом зависит будущее страны. Также среди задач особого внимания - надзор за ходом реформы твердо-коммунальных отходов и долевого строительства.

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По словам Юрия Чайки, это только часть поручений, которые прокуроры выполняют и должны выполнить на высшем профессиональном уровне. Он также напомнил, что прокуратура, имея за плечами почти трехсотлетнюю историю (298 лет назад, 12 января 1722 года, Петр I подписал Указ о создании прокуратуры), не просто соответствует духу времени, но является непосредственным участником этих процессов.

Как заявил Чайка, прокуроры сегодня практически полностью перешли на цифровой формат работы, что по его мнению, также повысит эффективность правозащитной функции прокуратуры.

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