Юристы в Варшаве вышли на марш в защиту независимости судов Польши

Массовые протестные акции польских юристов, а также присоединившихся к ним граждан других стран Евросоюза проходят в Варшаве. Причиной недовольства людей является продвигаемая властями Польши реформа судебной системы, которая, как считают протестующие, ведет к ликвидации независимости судов.

Как сообщает ТАСС, в марше протеста принимают участие несколько тысяч человек с флагами Польши и Евросоюза. Многие пришли в судейских мантиях и с табличками с названиями своих стран. Акция получила название "Право на независимость. Право на Европу" и организована Ассоциацией польских судей IUSTITIA.

В Европейском союзе проводимая официальной Варшавой реформа судебной системы также вызывает острую критику. В Еврокомиссии не раз заявляли, что преобразования польских властей не отвечают ценностям ЕС. Ранее Брюссель обратился в Европейский суд, который рассматривает дела о нарушении законов Европейского сообщества, с требованием наказать Варшаву за игнорирование интересов "единой Европы" в этом вопросе. Польские политики от правящей партии "Закон и справедливость", в свою очередь, заявляют о "дискриминации Варшавы со стороны ЕС".

Сегодняшние выступления в столице Польши направлены на снятие законопроекта, который вводит дисциплинарную ответственность судей за действия или бездействие, а также политически мотивированные решения. Оппозиция назвала эту инициативу "репрессивным правом". Верховный суд Польши в своем анализе реформы пришел к выводу, что эти действия могут привести к исключению страны из Европейского союза. По мнению высшего органа польской Фемиды, решения партии власти противоречат как праву ЕС, так и конституции республики.