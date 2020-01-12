Новости

Юристы в Варшаве вышли на марш в защиту независимости судов Польши 19:49
В Германии выросло число преступлений против политиков 19:40
Семь стран лишились права голоса в ООН 19:39
Путин и Конте обсудили ситуацию в Ливии 19:22
Путин и Макрон обсудили Ливию, Иран, Сирию и Украину 19:17
Путин обсудил с Макроном ситуацию в Ливии 19:09
Готовимся заранее к 8 марта: покупаем премиум-класс за 500 тысяч рублей 19:02
Появились подробности о состоянии выпавшей из окна модели Пунтус 18:48
Отец и сын Ефремовы впервые сыграют вместе 18:24
Ренату Литвинову в день рождения сбила машина 18:01
Галина Польских прокомментировала сообщения о своей госпитализации 17:52
Сборная Сербии первой в истории выиграла ATP Cup 17:46
Тимоти Шаламе сыграет Боба Дилана 17:41
Фуркад выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Оберхофе 17:33
Ждет ли Оман "арабская весна" после смерти султана Кабуса 17:21
Чем порадует АвтоВАЗ в 2020 году 17:18
Президент Абхазии провел переговоры с оппозицией 17:14
Названы номинанты на "анти-Оскар" - премию "Золотая малина" 16:49
Мякяряйнен выиграла масс-старт в Оберхофе 16:43
Милош Земан выступил против переноса памятника маршалу Коневу в Праге 16:29
Вышел русский трейлер хоррор-сериала "Лига Октября" 16:29
В Испании появится первое коалиционное правительство 16:17
В Мурманске отметили конец полярной ночи 16:12
В Башкирии назначен прокурор республики 16:09
Министр обороны Японии поучаствовал в тренировочных прыжках с парашютом 16:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы самые высокооплачиваемые вакансии января
Названы самые высокооплачиваемые вакансии января
Как будем отдыхать на праздники в 2020 году
Как будем отдыхать на праздники в 2020 году
Чем порадует зрителей российское кино
Чем порадует зрителей российское кино
12.01.2020 19:49
Рубрика: В мире

Юристы в Варшаве вышли на марш в защиту независимости судов Польши

Текст: Александр Гусаров

Массовые протестные акции польских юристов, а также присоединившихся к ним граждан других стран Евросоюза проходят в Варшаве. Причиной недовольства людей является продвигаемая властями Польши реформа судебной системы, которая, как считают протестующие, ведет к ликвидации независимости судов.

Польские депутаты приняли резолюцию по Второй мировой войне

Как сообщает ТАСС, в марше протеста принимают участие несколько тысяч человек с флагами Польши и Евросоюза. Многие пришли в судейских мантиях и с табличками с названиями своих стран. Акция получила название "Право на независимость. Право на Европу" и организована Ассоциацией польских судей IUSTITIA.

В Европейском союзе проводимая официальной Варшавой реформа судебной системы также вызывает острую критику. В Еврокомиссии не раз заявляли, что преобразования польских властей не отвечают ценностям ЕС. Ранее Брюссель обратился в Европейский суд, который рассматривает дела о нарушении законов Европейского сообщества, с требованием наказать Варшаву за игнорирование интересов "единой Европы" в этом вопросе. Польские политики от правящей партии "Закон и справедливость", в свою очередь, заявляют о "дискриминации Варшавы со стороны ЕС".

В Польше предотвратили покушение на министра юстиции

Сегодняшние выступления в столице Польши направлены на снятие законопроекта, который вводит дисциплинарную ответственность судей за действия или бездействие, а также политически мотивированные решения. Оппозиция назвала эту инициативу "репрессивным правом". Верховный суд Польши в своем анализе реформы пришел к выводу, что эти действия могут привести к исключению страны из Европейского союза. По мнению высшего органа польской Фемиды, решения партии власти противоречат как праву ЕС, так и конституции республики.

В мире Европа Польша Международные организации Европейский союз Международные организации Европейский союз Европейская комиссия

Главное сегодня

Путин обещал передать Трампу приглашение в Дамаск
ЦИК Абхазии назначил повторные выборы президента на 22 марта
В России построят "научную долину" для изучения солнечных бурь
СМИ: Военные США узнали о ракетном ударе Ирана за 2,5 часа
СМИ: Российские банки перестали выдавать кредиты в магазинах