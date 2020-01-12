Из CША вышлют военнослужащих Саудовской Аравии за связи с экстремистами

Более десятка военнослужащих Саудовской Аравии, проходящих в настоящее время обучение в военных образовательных учреждениях США, будут высланы из страны за вскрытые ФБР связи с экстремистами.

Как сообщил телеканал CNN, усиленную проверку всех находящихся на американской территории офицеров-саудовцев Пентагон начал после массового убийства, устроенного в декабре прошлого года 21-летним лейтенантом Мохаммедом Саидом Алшамрани на военном объекте в городе Пенсакола. Тогда от его выстрелов погибли трое американских солдат.

Проведенное контрразведкой углубленное изучение переписки ряда обучающихся в Америке саудовских военнослужащих выявило факты поддерживания ими связи с террористами на Ближнем Востоке. На данный момент непонятно, планировались ли ими какие-либо новые теракты в отношении американцев, однако в качестве мер предосторожности в Пентагоне решили выслать скомпрометировавших себя саудовцев.