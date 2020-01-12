Как соглашение США и Китая повлияет на мировые рынки

Как ожидается, 15 января США и Китай подпишут "первую фазу" торгового соглашения - и это станет самым заметным шагом к сближению между ними с начала полномасштабной торговой войны в июле 2018 года. С тех пор стороны предприняли несколько раундов взаимного повышения торговых пошлин. Для сделки вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ 13 января прибудет в Вашингтон.

Содержание проекта документа официально не раскрывалось, но эксперты уверены, что речь в нем пойдет о снижении пошлин на китайские товары со стороны США и увеличении закупок Китаем американской продукции сельского хозяйства, машиностроения и энергетики, а также о расширении прав представителей американских компаний в Китае (впрочем, под нажимом США Пекин уже принял ряд поправок в защиту авторских и смежных прав).

Если к 2017 году США экспортировали в Китай сельхозпродукции на 24 млрд долларов, то теперь Вашингтон намерен добиться расширения поставок либо до 50 млрд долларов ежегодно, либо до 80 млрд долларов в течение двух следующих лет, указывает руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов. "Открывая" китайский рынок для американского продовольствия, президент США Дональд Трамп набирает себе очки для будущей президентской гонки, отмечает руководитель научного направления Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН академик Василий Михеев.

Перипетии противостояния США и Китая (обе страны представляют свыше трети глобальной экономики) прямо влияют на фондовые индексы и спрос на рисковые активы, хотя реальное экономическое влияние торговой войны довольно незначительно - не более 0,1% мирового ВВП, оценивает старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков. Ожидания "первой фазы" торгового соглашения уже заложены в текущих уровнях цен на активы, и фактическое подписание вряд ли послужит сигналом для заметных движений на рынках, указывает он. Неожиданный срыв - а его вероятность есть, учитывая, что полные детали договоренностей так и не представлены публике, - может вызвать спекулятивные распродажи, что повлияет и на цены российских активов.

Торговая война далека от завершения: передел системы мировой торговли выглядит неизбежным следствием американской проблемы дефицитов

Как позитивная, так и негативная реакция инвесторов будет краткосрочной, ее сила будет определяться характером комментариев администрации США, считает аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин. Переговоры в любом случае вряд ли станут значительным событием, явно негативных последствий для рынков не будет, в целом этот конфликт не выберется из тупика еще долго, как минимум, до выборов в США, полагает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

"Первая фаза" торгового соглашения глобальную проблему не исчерпывает, так как основной вопрос противостояния США и Китая - борьба за доминирование на рынке технологий 5G, считает Михеев. Следующая стадия переговоров двух стран будет посвящена именно этой теме, и ожидается, что она будет более долгой и сложной и завершится уже после президентских выборов в США. "Сейчас в ход пошла дипломатия нового толка, - рассказывает Михеев. - США ведут работу со странами НАТО по противодействию распространения китайских технологий, в том числе таких компаний, как Huawei - для предотвращения сбора разведданных против интересов членов НАТО, как обосновывают это в Вашингтоне. Так, в сентябре США подписали с Польшей декларацию, запрещающую Польше создание сетей 5G с привлечением китайских технологий. Эти действия могут сильно притормозить продвижение китайских достижений на европейские рынки".

Александр Осин иначе объясняет, почему торговая война далека от завершения: передел системы мировой торговли выглядит неизбежным следствием американской проблемы дефицитов. Июльское 2019 года соглашение по американскому лимиту заимствований устанавливает возможность роста новых заимствований на уровне 320 млрд долларов до 31 июля 2021 года. Это означает курс Вашингтона на постепенное снижение темпов прироста долга и двойного дефицита (бюджета и торгового баланса). "Без поддержки торговых партнеров США эта проблема нерешаема, а значит, вся система, которая сейчас управляется в рамках ВТО, должна быть пересмотрена, - полагает Осин. - В этой ситуации США нужна поддержка КНР, Китаю нужен американский рынок. Это уже не торговая война, это уже можно назвать капитуляцией прежней системы торгово-финансовых отношений".