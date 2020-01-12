Лесные пожары в Австралии оказались выгодны российским угледобытчикам

Лесные пожары, бушующие в Австралии ­- крупнейшем производителе коксующегося угля, отразились на рынке. Российские угледобытчики резко выросли в цене, так как только они, вероятнее всего, в случае форс-мажора смогут частично заменить австралийские поставки. Однако пока перебоев с ними не ожидается: в Австралии пожары не нанесли отрасли существенного вреда, хоть и вызвали протесты со стороны противников самого "грязного" топлива. Более серьезным фактором в конкуренции между Россией и Австралией в ближайшие годы станет спрос со стороны азиатских потребителей.

Крупнейшие в мире экспортеры угля ­- Австралия, Индонезия и Россия, один из крупнейших регионов-импортеров ­- Азиатско-Тихоокеанский (Китай, Индия и Япония). Пересечения в поставках в этом регионе у России и Австралии есть. Даже безотносительно климатической катастрофы, накрывшей Австралию, оба государства останутся главными конкурентами за дополнительный спрос на азиатском рынке угля, считают в Минэнерго России.

"В отличие от других импортеров, в частности, Австралии, Россия имеет короткое плечо транспортировки угля до портов Китая, а также сохраняет возможность поставок российских углей как по морю (так уходит около 2/3 экспорта), так и через железнодорожные погранпереходы", - отмечал замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский. ­Так, отгрузка через погранпереходы за 2015-2018 годы выросла почти в 6 раз - с 1,5 млн тонн до 8,84 млн тонн, а в будущем она может "вырасти многократно", указывал замминистра.

В целом динамику развития угольной отрасли в России в ближайшие годы будет определять именно внешняя конъюнктура, так как, судя по всему, пик потребления угля на внутреннем рынке пройден, а относительно внешнего рынка мнения расходятся, говорится в энергобюллетене Аналитического центра (АЦ) при правительстве РФ. Проект Энергостратегии России до 2035 года также отводит существенную роль экспорту: при благоприятном сценарии он может вырасти в течение 15 лет на 86,4%, до 392 млн тонн, при консервативном - на 22,2%, до 257 млн тонн. Ввиду того, что ряд производителей по разным причинам в дальнейшем будут сокращать объемы экспорта, основными поставщиками угля на мировой рынок останутся Австралия и Россия, говорится в проекте стратегии.

Российские компании не могут влиять на ситуацию на внешнем рынке, будь то пожары в Австралии или ограничения на импорт в Китае. "В этих условиях необходимо максимально использовать возможности участия в мировой торговле углем за счет увеличения конкурентоспособности при одновременном снижении зависимости от угольной отрасли конкретных регионов для смягчения негативного воздействия в ситуации волатильности угольных рынков", - говорится в энергобюллетене АЦ.