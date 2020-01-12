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Рубрика: Спорт

Повыше "Нижнего"

У "Локо" после победы над БК "НН" четыре выигрыша подряд
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 3(8057)
Участники Евролиги ЦСКА и "Химки" по календарю оказались свободными от игр очередного тура Единой лиги ВТБ, поэтому статус центрального получил матч "Локомотив-Кубань" - БК "Нижний Новгород". Железнодорожники дома взяли верх со счетом 87:83. Это четвертая подряд победа южан в чемпионате после прихода на пост главного тренера Евгения Пашутина.

Ярким событием для болельщиков стало возвращение в строй после долгого перерыва Виталия Фридзона. Он из-за перелома пястной кости руки не выступал с ноября прошлого года. Еще один игрок сборной России из рядов кубанцев - Дмитрий Кулагин вынужден был матч пропустить из-за небольшого повреждения.

Фридзон провел на площадке более 20 минут и принес хозяевам девять очков, причем реализовал все шесть штрафных бросков. Удивительная закономерность: во всех пяти матчах Единой лиги этого сезона с участием Фридзона "Локо" завершал игры строго в узком диапазоне от 86 до 88 набранных очков.

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Первая половина встречи не выявила сильнейшего (41:41), а в третьей четверти благодаря двум подряд дальним попаданиям литовского форварда краснодарцев Миндаугаса Кузминскаса команда Пашутина оторвалась на 11 очков (63:52).

Нижегородцы, начинавшие заключительную десятиминутку с "минус 10", продолжали отчаянно биться на площадке и даже сократили отставание до четырех очков. Но на большее волжан не хватило. Самыми результативными у победителей стали Джонни О Брайант и Уилл Каммингс (по 20 очков), в составе гостей отличился Брэндон Браун (19). "Локо" по проценту побед продолжает идти в Единой лиге на третьем месте, догоняя находящийся на строчку выше ЦСКА.

- Мы ожидали трудную игру, потому что "Нижний Новгород" - команда с характером, которая навязывает тяжелый физический баскетбол, - сказал главный тренер ПБК "Локомотив-Кубань" Евгений Пашутин. - В новогодние дни мы провели очень много времени без матчей, только тренировались, моделировали игру. Рад за команду, потому что в очередной раз показали характер. Были моменты, когда делали ошибки, но тем не менее возвращались в игру, хорошо защищались, контролировали лидеров соперника. План по действиям в защите строился на том, чтобы соперник набрал менее 80 очков. Хоть его не выполнили полностью, но мы трудимся над тем, чтобы контролировать работу в обороне.

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