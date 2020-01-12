Периодически необходимо менять пейзаж за окном. Это важно. А то глаз свыкается с привычным, в результате и мозги застаиваются. И вот - каникулы. И мы, накопив или заработав, едем.

Уже не первый Новый год я встречаю в Израиле у своих друзей.

- Хотите в рождественскую ночь поехать в Вифлеем? - спрашивает меня очаровательная Лада Самойлова, много лет назад приехавшая в Израиль и теперь открывающая его разным людям.

Набережная Тель-Авива - это место, где нет несчастливых людей

А кто не хочет? В это же и поверишь не вдруг: в рождественскую ночь поехать, как говорится, на место события.

Везет нас Борис Брестовицкий - один из лучших знатоков истории Израиля, которых мне приходилось встречать. Когда слушаешь Бориса, совсем не старого и обаятельного человека, кажется, что он живет на Святой земле примерно со времен Ветхого Завета.

Вифлеем находится не в Израиле, а в Палестинской автономии. И хотя в магазинах Вифлеема продаются израильские сувениры за израильские же шекели, чтобы попасть сюда, надо пересечь границу. Никаких документов для этого предъявлять не надо, но и шлагбаум, и пограничники есть.

Жителям Вифлеема, кстати говоря, чтобы выехать из своего города, необходимо получить разрешение местных и израильских властей. Поэтому многие из них живут в Вифлееме безвылазно.

Как известно, у израильтян - свое летоисчисление и свой Новый год. Но в конце декабря в разных местах Тель-Авива легко встретить елки и всякие новогодние украшения. Если можно отпраздновать еще один праздник, то почему нет? Вообще евреи любят что-нибудь праздновать: пьяных на улицах я почти не видел, а радостных, смеющихся и танцующих - сколько угодно.

Если, например, вы идете по улице и видите, как во дворе какого-нибудь дома танцуют люди, вы запросто можете присоединиться к танцу, вас не просто не выгонят, но еще потом и угостят. Израильтяне иногда называют свое государство "страна-семья". И это куда больше правда, нежели метафора.

Доброжелательность - вот, пожалуй, главное слово, которое характеризует для меня атмосферу Израиля в любом городе. Много десятков раз, пожалуй, во все времена года гулял я по набережной Тель-Авива и ни разу не видел, чтобы здесь скандалили или ругались. Здесь только улыбающиеся люди. Кажется, что набережная Тель-Авива - это место, где нет несчастливых людей...

...Вифлеем встречает нас плохими дорогами и праздничной иллюминацией. Это настоящий город, в котором светятся огни реклам, приглашают зайти рестораны, кафе и гостиницы. Мы едем к друзьям Бориса - они обещали провести нас в базилику Рождества Христова, а потом еще и угостить...

Как известно, Палестинская автономия бесконечно воюет с Израилем, что не мешает отдельным арабам и отдельным евреям вполне себе дружить друг с другом. Скажем, в Иерусалиме вы можете зайти в кафе, где желающих угощают фаршированными голубями. Владеет кафе житель Палестинской автономии. Восток, как известно, - дело тонкое.

Базилика Рождества Христова построена над той самой пещерой, где родился Спаситель. Чем ближе мы подходим к храму, тем больше ощущение толпы и ощущение праздника.

Первый космонавт Земли внимательно "смотрит" на храм Рождества Христова

У площади перед базиликой стоят сотни, а может быть, даже тысячи людей. Они прекрасно знают, что войти внутрь храма им не удастся, но все равно хотят в эту ночь быть как можно ближе к одной из главных христианских святынь.

Из-за этой толпы разглядеть храм не получается. Однако остается ощущение чего-то мощного и вечного.

Около храма стоит бюст... Юрия Алексеевича Гагарина. Первый космонавт Земли внимательно "смотрит" на храм Рождества Христова.

- Почему? - в один голос спрашиваем мы.

- Потому что он тоже вознесся, - отвечает Борис.

Встретить в Вифлееме напротив храма Гагарина... Для нас это - рождественское чудо. Признаемся, очень приятное.

При входе в храм - рамка, как в аэропорту: строгая проверка. Мы проходим и ждем, пока нас пустят внутрь. Пока ждем, рамка таинственным образом исчезает, и для тех, кто идет за нами, почему-то нет уже никакой проверки. Да, фразой "Восток - дело тонкое" здесь, пожалуй, можно объяснять все что угодно.

Внутри базилики атмосфера скорее суеты, чем торжественности. Кажется, что пришедшие сюда должны решить одну задачу: сделать собственное фото в торжественном месте в торжественную ночь. Но все очень доброжелательны, веселы и радостны. Праздник как-никак. Очереди, очереди, очереди... Чтобы подойти к пещере, чтобы подойти к иконе. Нервничать по этому поводу не стоит - здесь сегодня люди со всего мира. Я не берусь описывать, что происходит внутри человека, когда в рождественскую ночь он попадает в Вифлеем в базилику Рождества Христова. Описание этих чувств мне неподвластно. Знаю только, что они не забудутся никогда. А потом мы идем по праздничным улицам Вифлеема, ощущая себя частью многонациональной, многоязыковой, многоликой толпы. На самом деле, немножечко ощущая себя частью мира. В рождественскую ночь. В Вифлееме.

Друзья Бориса жарили для нас мясо. И хотя, как известно, мусульмане не пьют, они купили для нашей компании бутылку чудесного вина, которое делается здесь, в Вифлееме. И вот мы ужинаем, пытаясь постичь, что произошло с нами, и вдруг с улицы начинает звучать знакомая песня "Как упоительны в России вечера". Включили ее специально для нас, или просто проезжал русский турист - не важно.

Вифлеем. Рождество. Ужин. И песня "Как упоительны в России вечера".

Нет, что ни говори, а мир наш очень и очень маленький.

Тель-Авив - Вифлеем