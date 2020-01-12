Меч мстиславского рыцаря XVI века вернулся в Беларусь

В музей истории Могилева возвращен рыцарский меч XVI века, пропавший семь лет тому назад. Оружие принадлежало тяжело вооруженному кавалеристу Великого княжества Литовского, погибшему в битве 4 ноября 1501 года под Мстиславлем.

"Данный меч был присвоен невыясненными лицами, которые осуществляли незаконные археологические поиски в реке Вихре в 2013 году, и был вывезен за пределы Республики Беларусь", - говорится в сообщении музея.

На момент находки меч, весом 1,4 килограмма, входил в комплекс рыцарского вооружения. Кираса, шлем, кольчуга и шпоры сейчас находятся в музейных фондах Могилева. Уникальный артефакт на одном из аукционов в Европе обнаружил российский историк Александр Николаев, который узнал меч среди четырех тысяч лотов. Оружие опознали по клейму, повреждению на лезвии и другим особенностям.

Сотрудникам музея за 15 тысяч белорусских рублей, около 433 тысяч российских рублей, удалось выкупить реликвию. Часть суммы предоставлена администрацией Могилева, а другие деньги собраны с помощью пожертвований.

После научного исследования меч дополнит экспозицию доспехов мстиславского рыцаря, и с 15 января будет демонстрироваться в музее Могилева. "Черными археологами" и обстоятельствами продажи артефакта за границу будут заниматься сотрудники правоохранительных органов РБ.

Справка "РГ"

Битва под Мстиславлем произошла 4 ноября 1501 года. Русские войска под командованием князя Александра Ростовского разгромили армию Великого княжества Литовского во главе с князем Михаилом Заславским. Согласно летописи, потери литовцев достигли семи тысяч человек, а остатки армии, потеряв все знамена, во главе с Заславским заперлись в замке Мстиславля. Русская армия штурмовала его, но не сумела взять, опустошила окрестности и возвратилась с большим количеством пленных в Москву.