Мякяряйнен выиграла масс-старт в Оберхофе

В воскресенье завершается этап Кубка мира по биатлону, который принимает немецкий Оберхоф. В заключительный день женщинам предстояло провести гонку на 12,5 км с масс-стартом, в которой приняли участие 30 участниц. Быстрее всех дистанцию преодолела финская спортсменка Кяйса Мякяряйнен, показавшая результат 39 минут 58,9 секунды. При этом она допустила один промах.

Второй результат у представительницы Норвегии Тириль Экхофф. Она допустила 4 промаха, отстав от победительницы на 30,2 секунды. Третье место заняла еще одна норвежка Марта Олсбу-Рёйселанн, проигравшая Экхофф почти 5 секунд, но допустившая на один промах меньше.

Россиянки Светлана Миронова и Лариса Куклина на двоих совершили 21 промах. Чуть лучше выступила Миронова, ставшая предпоследней. Ее отставание от победительницы - 5 минут 23 секунды. Куклина проиграла своей соотечественнице около трех секунд.

В общем зачете Кубка мира лидерство сохранила итальянка Доротея Вирер - 390 очков. Второй идет Экхофф - 381, третьей - норвежка Ингрид Тандревольд - 305.

На этапе Кубка IBU, который проходил в Словакии, в воскресенье прошла женская спринтерская гонка на 7,5 км. Ее выиграла россиянка Евгения Павлова.