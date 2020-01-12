Миллер отметил активизацию стройки "Турецкого потока" в Болгарии

"Наши болгарские партнеры в настоящее время работают гораздо более интенсивнее, чем какое-то время тому назад", - сказал Миллер.

Глава "Газпрома" отметил, что к сегодняшнему дню поставки по "Турецкому потоку" полностью покрывают все контракты компании в Болгарии, Греции и Северной Македонии.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в той же программе пояснил, что его страна сейчас строит свою газораспределительную и транзитную сеть для поставок в другие страны.

Со своей стороны президент Сербии Александр Вучич подчеркнул, что его страна выполнила часть своей работы и теперь ждет, когда строительство закончит Болгария.

Газопровод "Турецкий поток" был официально запущен в Стамбуле 8 января этого года. Церемония запуска прошла с участием президентов России, Турции и Сербии Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Александра Вучича, а также премьера Болгарии Бойко Борисова.

Совокупная мощность двух ниток трубопровода составляет 31,5 миллиарда кубометров газа, из которых ровно половина предназначается Турции, а другая половина для стран южной, юго-восточной и центральной Европы.

С начала января газ через "Турецкий поток" уже стали получать Болгария, Северная Македония и Греция. Кроме этих стран российский газ в этом году должен дойти до Сербии, а в 2021 году до Венгрии. Сербский участок газопровода также уже готов к эксплуатации. Ожидается, что первые поставки российского газа в Сербию начнутся в мае этого года и составят около 3 миллиардов кубометров в год.