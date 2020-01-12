Милош Земан выступил против переноса памятника маршалу Коневу в Праге

Памятник советскому маршалу Ивану Коневу, установленный в чешской столице, необходимо оставить на своем месте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью президента Чехии Милоша Земана местным СМИ.

Ранее власти шестого района Праги выдвинули инициативу по переносу этого монумента, а муниципалитет микрорайона Ржепорыйе предложил соорудить памятник гитлеровским коллаборационистам из Русской освободительной армии (РОА) генерала-предателя Власова.

"Я считаю, что памятник маршалу Коневу не должен переноситься с места на место, и что в Чехии не нужен памятник власовцам. Недавно двое журналистов обратили мое внимание на то, что РОА генерала Власова участвовала в Холокосте, в частности, в транспортировке в прибалтийских странах евреев в концлагерь Освенцим", - цитирует информагентство слова Земана.

По мнению чешского политика, сооружать власовцам памятник только потому, что они участвовали в освобождении Праги, нельзя, это не отменяет "массу негативных" поступков. "Да, власовцы помогли Праге, у них здесь погибли 300 человек. Но те преступления, которые они совершили ранее, им простить нельзя", - сказал Земан.

Также президент Чехии подтвердил свое намерение приехать в Москву 9 мая этого года на празднование 75-летия Победы над фашизмом.