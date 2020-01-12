Новости

Названы номинанты на "анти-Оскар" - премию "Золотая малина" 16:49
Мякяряйнен выиграла масс-старт в Оберхофе 16:43
Сергей Безруков завтра вручит "Губернских Оскаров" 16:34
Милош Земан выступил против переноса памятника маршалу Коневу в Праге 16:29
Вышел русский трейлер хоррор-сериала "Лига Октября" 16:29
В Испании появится первое коалиционное правительство 16:17
В Мурманске отметили конец полярной ночи 16:12
В Башкирии назначен прокурор республики 16:09
Министр обороны Японии поучаствовал в тренировочных прыжках с парашютом 16:01
Камазовские "мушкетеры" заняли весь пьедестал седьмого этапа "Дакара" 15:58
Путин обещал передать Трампу приглашение в Дамаск 15:52
Вышел трейлер "Подлинной истории банды Келли" с Расселом Кроу 15:48
Директор курского интерната задержана на кражу денег у воспитанников 15:44
Японский миллиардер ищет спутницу для полета на Луну 15:37
На Кубани в ДТП с двумя автомобилями погиб человек 15:35
Омский травматолог протрезвел и раскаялся в отказе принимать пациентов 15:32
Посол РФ посетил посольство Украины в Иране в связи с крушением Boeing 15:11
На Ставрополье семья "Свидетелей Иеговы" выгнала из дома своих дочерей 14:49
В Иране потребовали выслать из страны посла Великобритании 14:44
Умер писатель-фантаст Майкл Резник 14:43
Аборигены Австралии потребовали у властей десятки миллиардов долларов 14:32
Барабанщик Rush Нил Пирт умер от рака мозга 14:19
УАЗ показал фото уникальной модели 14:15
Пострадавших при взрыве под Белгородом переведут в ожоговый центр 14:09
Frontex: Поток нелегальных мигрантов в ЕС снижается 14:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы самые высокооплачиваемые вакансии января
Названы самые высокооплачиваемые вакансии января
Как будем отдыхать на праздники в 2020 году
Как будем отдыхать на праздники в 2020 году
Чем порадует зрителей российское кино
Чем порадует зрителей российское кино
12.01.2020 16:29
Рубрика: В мире

Милош Земан выступил против переноса памятника маршалу Коневу в Праге

Текст: Александр Гусаров

Памятник советскому маршалу Ивану Коневу, установленный в чешской столице, необходимо оставить на своем месте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью президента Чехии Милоша Земана местным СМИ.

Ранее власти шестого района Праги выдвинули инициативу по переносу этого монумента, а муниципалитет микрорайона Ржепорыйе предложил соорудить памятник гитлеровским коллаборационистам из Русской освободительной армии (РОА) генерала-предателя Власова.

Фото: Сергей Пятаков
Посольство РФ призвало Чехию отказаться от памятника власовцам

"Я считаю, что памятник маршалу Коневу не должен переноситься с места на место, и что в Чехии не нужен памятник власовцам. Недавно двое журналистов обратили мое внимание на то, что РОА генерала Власова участвовала в Холокосте, в частности, в транспортировке в прибалтийских странах евреев в концлагерь Освенцим", - цитирует информагентство слова Земана.

По мнению чешского политика, сооружать власовцам памятник только потому, что они участвовали в освобождении Праги, нельзя, это не отменяет "массу негативных" поступков. "Да, власовцы помогли Праге, у них здесь погибли 300 человек. Но те преступления, которые они совершили ранее, им простить нельзя", - сказал Земан.

Также президент Чехии подтвердил свое намерение приехать в Москву 9 мая этого года на празднование 75-летия Победы над фашизмом.

В мире Европа Чехия

Главное сегодня

Путин обещал передать Трампу приглашение в Дамаск
ЦИК Абхазии назначил повторные выборы президента на 22 марта
В России построят "научную долину" для изучения солнечных бурь
СМИ: Военные США узнали о ракетном ударе Ирана за 2,5 часа
СМИ: Российские банки перестали выдавать кредиты в магазинах