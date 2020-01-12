Минюст подготовил еще один список советских актов для отмены

Министерство юстиции подготовило еще один перечень советских нормативно-правовых актов, подлежащих отмене.

В новом списке порядка 2,4 тысячи документов, принятых во времена СССР, но формально действующих до сих пор.

Напомним, это уже третий список. Первый пакет советских актов, планирующихся к отмене, минюст обнародовал в начале ноября, в тот список вошло более 1,2 тысячи документов. Проект второго списка был вынесен на обсуждение в начале декабря, в нем значилось еще 3,7 тысячи нормативных актов, принятых в советское время.

Напомним, в рамках "регуляторной гильотины" (реформы законодательства, упрощающей регулирование бизнеса), премьер-министр поручил отменить советские акты, утратившие актуальность, при этом были поставлены достаточно короткие сроки.

"Проектом постановления отменяются акты, содержащие устаревшее регулирование, имеющие статус "действующие", но не применяющиеся на практике, - подчеркивают в минюсте. - Принятие проекта постановления правительства Российской Федерации позволит упорядочить и систематизировать законодательство Российской Федерации, а также обеспечить единообразную правоприменительную практику".

Например, в списке на отмену значится письмо Минфина СССР 1987 года "О льготе по налогу на холостяков, одиноких и малосемейных граждан СССР лицам, вступившим в брак". Если же какие-то нормы важны и применяются до сих пор, например социальные льготы, они будут сохранены и перенесены в современные приказы.