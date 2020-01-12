Насколько законны платные туалеты в торговых центрах?

Торговые центры для москвичей давно не просто магазины, примерочные и покупки. Здесь незаметно можно провести полдня, заглянув после шопинга в ресторан, кинотеатр или боулинг. Огорчает одно - туалеты в некоторых ТЦ платные. Законно ли это, узнал корреспондент "РГ".

За примерами далеко идти не надо - платные туалеты есть во многих торговых комплексах. Взять хотя бы "Охотный ряд", расположенный в центре Москвы. Вход в "м" и "ж" стоит 50 рублей. Технологии добрались и сюда - заплатить можно в том числе и банковской картой. В ТЦ масса магазинов, на нижнем уровне - фуд-корт, почти всегда полный туристов. Скажем, забежала пообедать семья из четырех человек. Помыть руки обойдется в 200 рублей! Конечно, можно подняться наверх и навестить санузлы ресторанов быстрого питания. Или добежать до Кремлевской стены, где туалеты под землей работают круглосуточно и бесплатно. Но многие ли знают об этом, особенно приезжие?

Хотя бы один туалет в ТЦ должен быть бесплатным. Если просят деньги, нужно обратиться в Роспотребнадзор

В "торгушках" на окраинах города ситуация доходит до абсурда. Например, в ТЦ "Медведковский" есть кофейня и две известные сети фастфуда, а нужду справить негде! Туалет всего один - в цокольном этаже. И тоже платный! Не берут денег только с детей до 7 лет. В торговом центре "Фортуна" визит к унитазу стоит 30 рублей. На вопрос, почему туалет платный, обслуживающий персонал уныло разводит руками. "Можно картой оплатить?" - спрашиваю я. "Нет. Только наличными" - слышу в ответ. А если приспичило? Это уже явно никого не волнует.

Так правомерно ли это? Эксперты, опрошенные "РГ", считают, что нет. И советуют жаловаться в Роспотребнадзор. По словам ведущего юриста Европейской Юридической Службы Александра Спиридонова, в действующих законах России нет прямой нормы, обязывающей ТЦ иметь бесплатные туалеты. Зато это есть в санитарных правилах устройства и содержания общественных уборных. "Туалет для посетителей должен быть именно бесплатным. Иной подход нарушает право потребителя на услугу, безопасную для его жизни и здоровья. Выполнение санитарных требований в торговом центре - обязанность администрации, - подчеркивает Спиридонов. - Наряду с бесплатными могут быть и платные. Такие помещения могут быть удобнее, красивее и современнее. Но хотя бы один туалет во всем ТЦ должен быть бесплатным".

Юрист Анастасия Бородина обращает внимание еще на один нюанс: бесплатные туалеты в обязательном порядке должны быть во всех центрах площадью больше тысячи "квадратов". А если ТЦ поменьше, но есть кофейня и кафешки, как в "Медведковском"? По словам Бородиной, раз имеются точки общественного питания, значит, и бесплатные уборные быть должны.