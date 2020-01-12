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Рубрика: Экономика

Цифра на службе у разведки

Российские недра проверят из космоса
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 3(8057)
Крупнейшие мировые нефтедобывающие компании оценивают эффект от внедрения цифровых решений в значительном уменьшении (до 50%) капитальных затрат и снижении себестоимости добычи.

Цифровизация подразумевает не только машинную обработку полученных данных геологоразведки, но и выбор технической и экономической модели освоения изучаемых участков. Цифровые технологии повысят эффективность геологоразведки и могут привлечь дополнительные инвестиции в отрасль, докладывал главе правительства Дмитрию Медведеву генеральный директор "Росгеологии" Сергей Горьков. В "Росгеологии" цифровое направление своих изысканий назвали "Геология 4.0". Оно включает в себя использование глубоководных аппаратов, дронов и исследований из космоса.

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"Важные темы в сфере цифровизации геологоразведки, которые будут реализовываться или уже реализуются, - продвинутое моделирование сейсмических показателей и нефтегазовых бассейнов, определение характера и симуляция резервуаров, а также применение дронов для поверхностного сканирования", - пояснил руководитель группы Deloitte Digital Максим Шапировский. Он отметил, что цифровизация снижает географические барьеры, дает доступ новым пользователям. Но во многом ее развитие упирается в законодательную базу и политику.

При этом внедрение новых технологий требует серьезных инвестиций и государственной поддержки. Для нашей страны, где до сих пор основным нефтедобывающим регионом остается Западная Сибирь, это особенно актуально. Крупнейшие месторождения здесь уже прошли пик добычи, но ресурсы региона совсем не исчерпаны.

"Наиболее эффективно цифровые методы обработки информации показали себя в области сейсморазведки и построения прогнозных моделей, в том числе и для зрелых месторождений, перед которыми все острее встает вопрос по дальнейшей разработке", - отметила руководитель проектного офиса по работе с ключевыми клиентами и рынками "Делойт", СНГ Камилла Жалилова.

России особенно нужны новые технологии геологоразведки: основным нефтедобывающим регионом остается Западная Сибирь, крупнейшие месторождения здесь уже прошли пик добычи

Объемы и сложность операций требуют существенных вычислительных мощностей, дорогостоящего и порой уникального программного обеспечения, а также квалифицированных специалистов. От их профессионализма зависит точность и достоверность прогнозных моделей. "По нашей оценке, позволить себе требуемые для этого капиталовложения могут лишь единичные компании, в первую очередь дочерние структуры добывающих холдингов, а также крупные игроки с участием иностранного капитала", - подчеркнула Камилла Жалилова.

Экономика Отрасли Нефть и газ Экономика Бизнес Крупные компании

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