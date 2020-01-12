Нефтяной рынок, вероятнее всего, проигнорирует новые американские санкции против Ирана. Заявление президента США Дональда Трампа о том, что вместо военного ответа против Тегерана будут применены беспрецедентно жесткие экономические ограничения, было воспринято как снижение градуса конфликта. Цены на нефть после этого упали с 70 до 65 долларов за баррель.

Максимальные санкции в отношении нефтяной отрасли Ирана уже действуют, усилить их не в силах Вашингтона, если только в Белом доме не пообещают топить танкеры с иранской нефтью. Этот факт подтверждают только что принятые санкции - нефтяной отрасли они не коснулись. По сравнению с предыдущим пакетом санкций новые будут иметь значительно меньшие последствия.

Вторая причина - обострение отношений США с Китаем и Турцией, а также весьма сложные и противоречивые связи с Индией, которые совсем не способствуют, чтобы в этих странах строго следили за соблюдением санкционного режима, объявленного Вашингтоном. По статистике за 2017 год - последний период, когда "черное золото" из Ирана свободно продавалось на мировом рынке, на эти три государства приходилось более половины иранского экспорта нефти. И для них очередные американские санкции совсем ничего не изменили. Риски компаний, продолжающих нефтяную торговлю с Тегераном после введения новых ограничений, даже не возросли.

Наконец, самим США абсолютно невыгодно подстегивать котировки нефти к росту. При ценах больше 70 долларов американский президент нервничает, поскольку ценники на заправках США начинают раздражать его избирателей. В первой половине прошлого года, когда нефть стоила в районе 75 долларов за баррель, он в ультимативной форме требовал от ОПЕК+ прекратить искусственно разогревать рынок. А в этом году в США выборы, и едва ли Трамп хочет давать лишний козырь в руки конкурентам.

Риски компаний, покупающих нефть у Ирана в обход санкций США, не возросли

Основной риск для нефтяного рынка представляли возможный военный конфликт Ирана и США, а также угрозы Тегерана перекрыть транзит через Ормузский пролив. И того и другого удалось избежать. Цены на "черное золото" вернулись к комфортным для большинства игроков значениям.

Из негативных последствий встряски вокруг Ирана стоит отметить, что она нивелировала информационное влияние декабрьской договоренности ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи. В краткосрочной перспективе нефтяной рынок будет находиться под воздействием новостей из США, Китая и с Ближнего Востока.

Деэскалация напряженности между США и Ираном вместе с ожидаемым подписанием первого этапа торгового соглашения США и Китая приведут к тому, что в ближайшие дни золото (основной защитный актив) может подешеветь до 1510-1520 долларов за унцию, полагают аналитики Sberbank CIB. В начале января цена золота поднималась выше 1600 долларов.