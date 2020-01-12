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12.01.2020 18:30
Рубрика: Экономика

Бочка нервов

Нефтяной рынок не заметит санкций США
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 3(8057)
Нефтяной рынок, вероятнее всего, проигнорирует новые американские санкции против Ирана. Заявление президента США Дональда Трампа о том, что вместо военного ответа против Тегерана будут применены беспрецедентно жесткие экономические ограничения, было воспринято как снижение градуса конфликта. Цены на нефть после этого упали с 70 до 65 долларов за баррель.

Максимальные санкции в отношении нефтяной отрасли Ирана уже действуют, усилить их не в силах Вашингтона, если только в Белом доме не пообещают топить танкеры с иранской нефтью. Этот факт подтверждают только что принятые санкции - нефтяной отрасли они не коснулись. По сравнению с предыдущим пакетом санкций новые будут иметь значительно меньшие последствия.

Фото: iStock
Что ждет рынки нефти и золота из-за конфликта США и Ирана

Вторая причина - обострение отношений США с Китаем и Турцией, а также весьма сложные и противоречивые связи с Индией, которые совсем не способствуют, чтобы в этих странах строго следили за соблюдением санкционного режима, объявленного Вашингтоном. По статистике за 2017 год - последний период, когда "черное золото" из Ирана свободно продавалось на мировом рынке, на эти три государства приходилось более половины иранского экспорта нефти. И для них очередные американские санкции совсем ничего не изменили. Риски компаний, продолжающих нефтяную торговлю с Тегераном после введения новых ограничений, даже не возросли.

Наконец, самим США абсолютно невыгодно подстегивать котировки нефти к росту. При ценах больше 70 долларов американский президент нервничает, поскольку ценники на заправках США начинают раздражать его избирателей. В первой половине прошлого года, когда нефть стоила в районе 75 долларов за баррель, он в ультимативной форме требовал от ОПЕК+ прекратить искусственно разогревать рынок. А в этом году в США выборы, и едва ли Трамп хочет давать лишний козырь в руки конкурентам.

Риски компаний, покупающих нефть у Ирана в обход санкций США, не возросли

Основной риск для нефтяного рынка представляли возможный военный конфликт Ирана и США, а также угрозы Тегерана перекрыть транзит через Ормузский пролив. И того и другого удалось избежать. Цены на "черное золото" вернулись к комфортным для большинства игроков значениям.

Цена нефти WTI выросла после ударов Ирана по базам США

Из негативных последствий встряски вокруг Ирана стоит отметить, что она нивелировала информационное влияние декабрьской договоренности ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи. В краткосрочной перспективе нефтяной рынок будет находиться под воздействием новостей из США, Китая и с Ближнего Востока.

Деэскалация напряженности между США и Ираном вместе с ожидаемым подписанием первого этапа торгового соглашения США и Китая приведут к тому, что в ближайшие дни золото (основной защитный актив) может подешеветь до 1510-1520 долларов за унцию, полагают аналитики Sberbank CIB. В начале января цена золота поднималась выше 1600 долларов.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть

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