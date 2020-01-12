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12.01.2020 18:24
Рубрика: Культура

Отец и сын Ефремовы впервые сыграют вместе

Текст: Варвара Карпеева

13 января состоится премьера спектакля "Посадить дерево" по пьесе Алексея Житковского. В новом совместном проекте продюсера Леонида Робермана с Театром "Практика" впервые на одной сцене вместе сыграют отец и сын Михаил и Николай Ефремовы. "Аккомпанировать" им будут актеры Валерий Трошин, Олег Тополянский, Сергей Карабань и Алексей Золотовицкий.

Фото: Елена Гецевич
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"Это первый прецедент сотрудничества "Практики" с крупным продюсером, - анонсировала премьеру режиссер спектакля Марина Брусникина. - У театра появилась возможность создать спектакль, который может быть также представлен и на большой сцене, что очень ценно для нас… В этой истории о взаимоотношениях поколений многие узнают самих себя. Остроумный сюжет рассказывает о том, как однажды отец привел сына в поле, чтобы вместе сделать программную вещь: посадить дерево. Но сын начал задавать неудобные вопросы, да и поле оказалось не таким простым, как казалось на первый взгляд. Хорошо, что в пьесе предусмотрена возможность счастливого примирения для героев".

"Сажать или не сажать?" у автора пьесы Алексея Житовского становится почти гамлетовским вопросом. "Когда-то я сажал вместе с отцом деревья. В школе сажали деревья. Все вокруг сажали деревья, - вспоминал драматург. - И вдруг этой традиции не стало. Мне было интересно представить, что может сегодня заставить человека вместе с ребенком выйти во двор. Выехать в поле и посадить саженец. Без указки сверху, без "субботника" и бесконечных экологических акций. Возможно ли вообще такое? И как они будут это делать? Для чего? И сможет ли современный подросток выкопать яму и не загубить молодое дерево? А старший, отец? Помнят ли сейчас отцы, как сажать деревья? Так и родилась эта пьеса - как размышление, как опыт, как игра, как шутка. Но в каждой шутке, как говорится, есть доля правды".

Сажать деревья начиная с 13 января будут на сценах театра "Практика", Театра им. Пушкина и Театра им. Моссовета.

Фото: kinopoisk.ru
Тимоти Шаламе сыграет Боба Дилана

Драматург Алексей Житковский родился в Омске, живет в Нижневартовске, окончил химический факультет Омского госуниверситета в 2004 году, а в 2015 - сценарный факультет ВГИК (мастерская Леонида Нехорошева).

Написал 10 пьес. В 2015 пьеса Житковского "Мизантроп" получила первую премию на международном конкурсе драматургов "Евразия" Николая Коляды. В 2016 Житковский снял документальный фильм "Памятник", который вошел во внеконкурсную программу фестиваля "Артдокфест". В 2018 его пьеса "Горка" была признана пьесой года на конкурсе современной драматургии "Кульминация".

Житковский становился победителем и финалистом конкурсов и фестивалей драматургии, среди которых: фестиваль молодой драматургии "Любимовка", конкурс "Евразия", "Действующие лица" (театр "Школа современной пьесы"), "Первая читка", "Авторская сцена" Союза театральных деятелей РФ и других.

Спектакли по пьесам Алексея Житковского идут в театрах Москвы, Нижневартовска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Омска, Серова, Калуги, Мотыгино, Губахи.

Режиссер, педагог и актриса Марина Брусникина выпустила несколько десятков спектаклей в московских театрах: в МХТ им. Чехова, в "Современнике", Театре имени А.С. Пушкина, РАМТе, театре "Практика", Театре О. Табакова.

Фото: www.kinopoisk.ru
Названы номинанты на "анти-Оскар" - премию "Золотая малина"

Профессор. Заведующая кафедрой сценической речи и вокала в Школе-студии МХАТ.

Создатель цикла "Мхатовские вечера. Круг чтения". Уже 20 лет - неизменный организатор и режиссёр вечеров этого цикла.

В 2015 году за создание спектакля "Лада, или Радость" (РАМТ) удостоена премии Правительства РФ в области культуры. Лауреат Международной премии Станиславского в номинации "Театральная педагогика" (2017 г.).

С 2018 года Марина Брусникина является художественным руководителем московского театра "Практика".

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