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12.01.2020 14:29
Рубрика: Экономика

Почему в России может подорожать черный хлеб

Текст: Ольга Игнатова
Урожай ржи в России стал минимальным с 1965 года. По оценке Росстата, валовый сбор этой культуры в 2019 году составил 1,429 миллиона тонн. Это подстегнуло рост ее цены у производителей, сообщает РИА Новости.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Так, средняя цена ржи у производителей в ноябре выросла на 43% - до 8942 рублей за тонну, а цена закупки ржи переработчиками - на 44% - до 12 665 рублей за тонну. По мнению экспертов, производители еще могут поднять стоимость ржи на 500-700 рублей за тонну.

Ржаная мука стоит сейчас дороже пшеничной. Так, в декабре 2019 года продовольственная рожь стоила примерно 14 тысяч рублей за тонну, а пшеница 3 и 4 класса - 12,8 и 12 тысяч рублей за тонну. Такие данные приводит Институт конъюнктуры аграрного рынка.

Фото: REUTERS
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По мнению президента Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрия Кацнельсона, цены на хлеб и хлебобулочные изделия из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки могут вырасти за год на 6,5-7%. Удорожанию будет способствовать и рост стоимости услуг ЖКХ, арендной платы, логистических услуг. По оценке гильдии, в структуре закупочной цены хлеба сырье и материалы занимают 41,3%, тарифы ЖКХ - 12,2%. В структуре розничной цены 62% приходится на затраты производителя, 35% - на торговую наценку.

Впрочем, как считает исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрий Востриков, когда часть покупателей черного хлеба перейдут на серый и белый, производителям черного хлеба придется удерживать цены для того, чтобы сохранить спрос. "Мы считаем, что неурожай ржи будет отыгран нормальными рыночными механизмами, и государству вмешиваться абсолютно незачем", - добавил он.

Экономика Товары и цены Цены на продукты

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