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Появились подробности о состоянии выпавшей из окна модели Пунтус

Новости
    12.01.2020, 18:48
Текст:   Олег Усков

Лилия, агент модели и актрисы Ксении Пунтус, найденной дворником под окнами дома в центре Москвы, прокомментировала состояние своего работодателя.

По словам Лилии, 21-летняя Пунтус по-прежнему находится в Боткинской больнице "в стабильно тяжелом состоянии".

Напомним: в ночь на 11 января модель выпала из окна квартиры на третьем этаже дома в Трехпрудном переулке, где проживает ее двадцатилетний бойфренд, сын актрисы и режиссера Анны Михалковой. Соответственно, друг выпавшей из окна модели - внук Никиты Михалкова.

"Она в сознании, но пока еще не может ничего толком рассказать. Насколько известно, из-за травмы головы Ксения почти ничего не помнит", - изложила агент KP.RU.

Все обстоятельства инцидента пока не обозначены, но агент Лилия выражает надежду, что они "в ближайшее время смогут во всем разобраться".

Сообщается: у девушки "в нескольких местах сломаны обе ноги, тяжелая травма головы". При этом РЕН ТВ расширяет список повреждений: перелом костей таза, перелом одной из третей бедренной кости, ушиб легких, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

Правоохранителями проводится проверка.

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