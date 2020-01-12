Португальский мотогонщик погиб на ралли "Дакар"

Португалец Паулу Гонсалвеш погиб во время седьмого этапа ралли-марафона "Дакар" в Саудовской Аравии. Об этом информирует пресс-служба турнира.

На 276-м километре Гонсалвеш упал с мотоцикла. К месту трагедии прилет медицинский вертолет. Врачи провели реанимацию на месте, после чего спортсмена доставили в больницу. Там медики констатировали его смерть.

Для Гонсалвеша это был 13-й старт "Дакара" в карьере. Его наивысшим достижением было второе место в общем зачете мотоциклистов по итогам ралли-рейда в 2015 году. После шестого этапа нынешнего "Дакара" Паулу шел 46-м.

За всю историю проведения "Дакара" Гонсалвеш стал 29-м участником соревнований, погибшим во время ралли-рейда. Предыдущий смертельный случай был зафиксирован четыре года назад, когда в Аргентине погиб поляк Михал Херник