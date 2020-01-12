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12.01.2020 15:11
Рубрика: В мире

Посол РФ посетил посольство Украины в Иране в связи с крушением Boeing

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

Посол России в Иране Леван Джагарян посетил в Тегеране украинское посольство в связи с катастрофой самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины".

"Посол России посетил посольство Украины в Тегеране и расписался в книге соболезнований, открытой в связи с крушением самолета в окрестностях аэропорта имени имама Хомейни", - говорится в сообщении посольства РФ на его странице в Twitter.

Фото: AFP
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Российская дипмиссия выразила "глубочайшие соболезнования семьям всех жертв этой ужасной трагедии".

Напомним, на борту разбившегося утром 8 января под Тегераном украинского самолета находились 82 иранца, 63 гражданина Канады, 11 украинцев, включая девять членов экипажа, десять шведов, четыре гражданина Афганистана, трое немцев и трое британцев. Позже командующий ВКС КСИР Ирана Амир Али Хаджизаде признал, что лайнер был сбит по ошибке иранскими военными. Средства ПВО Ирана приняли самолет за крылатую ракету противника, после чего в Boeing была выпущена ракета малого радиуса действия.

В мире Ближний Восток Иран В мире экс-СССР Украина Крушение украинского Boeing в Иране

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