Пожарные увеличат количество инструктажей и консультаций с бизнесом

В МЧС России сообщили о том, что утверждена Программа профилактики нарушений требований пожарной безопасности на 2020 год. Она включает гораздо больше мероприятий, чем в прошлом году. В частности, увеличатся такие меры, как инструктажи и консультации. Для их проведения задействуют не только инспекторов Госпожнадзора, но и весь состав государственной противопожарной службы, как федеральной, так и региональной группировок.

Программа предусматривает и проверки. Но, учитывая то, что в министерстве введен рискориентированный подход, организация проверок учитывает потенциальную опасность объектов по нескольким категориям. У предприятий малого бизнеса категория опасности низкая, соответственно и проверки редки.

Но статистика пожаров, увы, говорит о том, что основной причиной пожаров в зданиях в 2019 году стало неосторожное обращение с огнем. По этой причине произошло почти 47 тысяч пожаров.

Поэтому в этом году Госпожнадзор МЧС России и предусмотрел такие дополнительные меры, как консультации и инструктажи по разъяснению обязательных противопожарных требований.

Но при этом у тех, кто знаком с ситуацией в министерстве последних лет, неизбежно возникает вопрос: а хватит ли сил у инспекторов на такую допнагрузку? Известно ведь, что с введением рискориентированного подхода количество проверок уменьшилось и, соответственно, несколько лет назад сократили и штат инспекторов. После трагедии в "Зимней вишне" стала очевидной ошибочность такой практики и количество проверок решили увеличить, но вернуть высококвалифицированные кадры оказалось не таким простым делом.

Но как пояснил корреспонденту "РГ" директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев, трудности решаемы и стратегия выбрана верная.

- Абсолютно правилен курс на увеличение таких профилактических мероприятий, как консультации, инструктажи, пожарно-тактические занятия, организация пожарно-тактических учений на объектах с массовым пребыванием людей. Инспекторских сил для этого хватит, - полагает Ринат Еникеев. - Для этого в каждом местном гарнизоне пожарной охраны создана так называемая внештатная служба пожарной профилактики, куда входят как инспекторы-дознаватели, так и руководители пожарных частей, начальники караулов и профилактики пожарных частей.