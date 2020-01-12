Путин обещал передать Трампу приглашение в Дамаск

Когда президент России был в Дамаске на этой неделе, то предложил сирийскому коллеге Башару Асаду пригласить в гости президента США Дональда Трампа.

Сюжет с этим случаем был показан в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Во время беседы лидеров речь зашла о том, как апостол Павел проделал путь к Дамаску, и Асад пошутил: "Если Трамп приедет по этой дороге, с ним тоже станет все нормально".

И тогда Владимир Путин предложил: "Пригласите его, он приедет!". Асад сказал, что готов. Российский президент тогда улыбнулся: "Я ему передам".