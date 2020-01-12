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Рубрика: Власть

Путин подчеркнул профессионализм работников прокуратуры

Текст: Кира Латухина

Президент поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником, отметив высокую миссию - твердо отстаивать верховенство Закона, интересы граждан и государства.

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От профессионализма сотрудников прокуратуры, честности и личной порядочности во многом зависит состояние законности и правопорядка в стране, надежное обеспечение прав и свобод человека, доверие людей к правоохранительным органам, считает Владимир Путин.

Глава государства поблагодарил ветеранов прокурорского корпуса за компетентность, за то, что берегли честь мундира и достойно служили Отечеству.

Путин убежден, что приверженность лучшим традициям предшественников, преданность долгу и общественному благу будут и дальше помогать сотрудникам прокуратуры в решении важных задач.

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