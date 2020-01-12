Раймонд Паулс встретил день рождения на сцене за роялем

Рожденный мелодиями бессмертного джаза, его ученик и вдохновенный продолжатель жанра маэстро Раймонд Паулс свой день рождения встретил 12 января на обновленной сцене концертного зала "Дзинтари" в дюнах балтийского побережья совместно с биг-бендом и струнной группой.

Красивейшие оперные арии в джазовой аранжировке британского музыканта Каллума обрели в эти новогодние часы, утверждают местные обозреватели, особый колорит благодаря вдохновению и музыкальной фантазии прославленного маэстро. Паулс никогда не скрывал, что именно на джазе он вырос. А профессиональную поддержку и помощь в признании его как джазмена оказал известный в ту пору в республике профессор консерватории и и пианист Петр Печерский.

Бесчисленные поклонники внешне всегда флегматичного маэстро уже давно привыкли в канун православного старого Нового года соблюдать неписаную традицию, согласно которой главным подарком для латвийского музыканта остаются искренние аплодисменты, на протяжении десятков лет сопровождающие на всем постсоветском пространстве его каждое триумфальное выступление. Оставаясь один на один с клавишами покоренного своей виртуозностью рояля, Паулс продолжает покорять своих поклонников лирическими аккордами возвышенного вдохновения.

В прохладе юрмальской сосны зазвучали в этот воскресный вечер произведения Джакомо Пуччини и Винченцо Беллини, Джузеппе Верди и Камиля Сен-Санса, чешская романтика Дворжака и особо любимые Раймондом Вольдемаровичем "Порги и Бесс" Гершвина.

А те, кто сегодня не попал на творческий вечер любимого виртуоза в Юрмале, склонны по-прежнему утверждать, что его ноктюрны звучат постоянно и в узких улочках Риги, овеянных сюжетами ее неповторимого архитектурного стиля. Видимо, неслучайно в самом начале века минувшего латвийскую столицу считали городом и будущих национальных талантов. Кстати, по улицам и моего детства с таким же озорством, но лет на 50 пораньше пролетали юные годы Льва Руднева - архитектора МГУ и дворца культуры в Варшаве; одного из лучших шахматистов мира - Арона Нимцовича и неповторимого скульптора - ученицы Бурделя - Веры Мухиной, да и великий комик Аркадий Райкин появился на свет по паспорту хоть и в Российской империи, но тогда это был лишь престижный район будущей столицы независимой Латвии.

Правда, буквально накануне 2020 года новая метла Рижской думы лишила удовольствия горожан и гостей столицы улавливать вместе с боем часов на Ратушной площади знакомые миллионам мелодии великого Паулса. В новогодние дни их решили заменить с 9 до 23 часов толерантной рождественской классикой, чтобы, как пояснили местные цензоры национальной культуры, "придать городу праздничную атмосферу".

А ведь незабываемые ритмы из музыкального наследия Паулса выбирали четыре года назад сами горожане в надежде, что они станут каждый день и час напоминать о шедеврах инструментальных мелодий, рожденных на берегах Даугавы. Правда, национальные новостные порталы намекают, что после январских торжеств может появиться еще один шот-лист, но войдут ли в него хиты прославленного композитора, покажет время.

И хотя все свои дни рождения маэстро уже давно считает рутиной, его друзья, поклонники и исполнители в этот день засыпают его электронный адрес и телефон миллионами поздравлений и лепестков алых роз, которые преподнес ему почти сорок лет назад поэт Андрей Вознесенский и Алла Пугачева.

Кстати, и в этом году Алла Борисовна приветствовала Народного артиста СССР одним из самых популярных своих шлягеров, хотя исполнила его в этом году уже дочка примадонны Лиза. А в финале записи мама попросила ее лично поздравить именинника, и восторженный ребенок послал Раймонду Паулсу свой искренний "воздушный поцелуй".