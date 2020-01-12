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12.01.2020 23:57
Рубрика: Спорт

"Реал" обыграл в серии пенальти "Атлетико" в финале Суперкубка Испании

Текст: Артур Нанян

Мадридский "Реал" стал обладателем Суперкубка Испании. В финальном матче турнира "королевский клуб" одолел в серии пенальти "Атлетико".

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Основное время встречи завершилось боевой ничьей - 0:0. Команды хоть и создавали моменты у ворот друг друга, но в целом были надежны в обороне. В овертайме победителя также выявлено не было, после чего была назначена серия одиннадцатиметровых.

Судьбу противостояния решили нереализованные пенальти игроков "Атлетико" Томаса Парти и Сауля. У "Реала" отличились все четверо бьющих (Дани Карвахаль, Лука Модрич, Родриго и Серхио Рамос), а у "матрасников" только Киран Триппьер. Как итог - 4:1.

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