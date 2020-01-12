На традиционном зимнем Дне открытых дверей МГУ им. М.В. Ломоносова ректор университета академик Виктор Садовничий сообщил, что в главном вузе страны могут появиться новые факультеты.

О том, какие предметы ЕГЭ нужно сдавать для поступления на тот или иной факультет МГУ, абитуриенты узнали из первых рук. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

- Мы открываем десятки новых программ, более того, мне кажется, что у нас скоро возникнут новые факультеты, - сказал Садовничий. Правда, какие именно, ректор не уточнил, сохранив интригу. Но в ближайшее время Садовничий планирует представить Ученому совету вуза программу развития МГУ до 2030 года. И скорее всего тогда появится ясность. "Будем обсуждать", - намекнул ректор МГУ. Возможно, что одним из направлений для новых факультетов будут выбраны когнитивные науки, во всяком случае сам Виктор Садовничий не раз говорил о важности этой научной сферы.

Сегодня большой спрос на информатиков, математиков, специалистов по искусственному интеллекту

Кстати, за последние 20 лет в МГУ уже открылось несколько новых факультетов, самые крупные из них - фундаментальной медицины, наук о материалах и космических исследований.

День открытых дверей - всегда показатель интереса к вузу. В МГУ вчера было не протолкнуться. Причем многие приходили и со старшими, и с младшими детьми. По подсчетам, в главное здание и на факультеты пришли более 4 тысяч человек. Самая активная "тусовка" - у стендов мехмата, факультета ВМК, физфака. Специалисты, которых выпускают эти факультеты, будут самыми востребованными в ближайшем будущем. В этом уверен Виктор Садовничий.

- Большой спрос на информатиков, математиков, специалистов, связанных с цифровой экономикой и искусственным интеллектом, - отметил ректор МГУ. - Те факультеты, которые готовят по этим направлениям, будут самыми популярными.

День открытых дверей МГУ проводит очень вовремя. Ведь до 1 февраля выпускникам школ нужно определиться с выбором предметов на ЕГЭ. О том, что нужно сдавать для поступления на тот или иной факультет, абитуриенты узнали из первых рук.

Кроме того, каждый факультет подготовил что-то интересное и у себя "дома". Например, на химическом факультете в холле второго этажа любой желающий мог буквально потрогать элементы таблицы Менделеева. В прозрачные пластиковые мини-боксы "химфаковцы" разложили химические элементы (те, которые возможно представить в осязаемом виде). Получилось увлекательно: старшеклассники буквально поселились у стенда, рассматривая кусочки металлов и капли жидкостей.

МГУ им. М.В. Ломоносова сегодня - это 43 факультета, где получают образование свыше 50 тысяч студентов. На базе МГУ также функционируют передовые научно-исследовательские центры, в том числе вычислительный, лазерный, биотехнологический, а также медицинский научно-образовательный центр, научный парк, спутники, музеи...

По словам Виктора Садовничего, более 90 процентов студентов МГУ остаются учиться в магистратуре, притом что каждый в принципе может уйти и через 4 года, получив диплом бакалавра.

- Но более 90 процентов ребят остаются учиться еще два года в интегрированной магистратуре, когда обучение идет по тому же направлению, которое они осваивали в бакалавриате. Мы можем по праву сказать, что у нас шестилетнее образование, - заявил Садовничий.

Между тем

Виктор Садовничий планирует создать при Московском университете мощный клуб выпускников. - Здесь мы пока немного проигрываем, например, американским вузам, где клубы выпускников играют колоссальную роль, - рассказал Виктор Садовничий. - У нас тоже есть объединения выпускников, тех, кто искренне любит альма-матер, но пока нет такой сверхорганизованной поддержки своих университетов. Очень хочется сплотить выпускников Московского университета.