Московский зоопарк начал принимать новогодние елки в качестве корма

Новости

Юристы в Варшаве вышли на марш в защиту независимости судов Польши 19:49
В Германии выросло число преступлений против политиков 19:40
Семь стран лишились права голоса в ООН 19:39
Путин и Конте обсудили ситуацию в Ливии 19:22
Путин и Макрон обсудили Ливию, Иран, Сирию и Украину 19:17
Путин обсудил с Макроном ситуацию в Ливии 19:09
Готовимся заранее к 8 марта: покупаем премиум-класс за 500 тысяч рублей 19:02
Появились подробности о состоянии выпавшей из окна модели Пунтус 18:48
Отец и сын Ефремовы впервые сыграют вместе 18:24
Ренату Литвинову в день рождения сбила машина 18:01
Галина Польских прокомментировала сообщения о своей госпитализации 17:52
Сборная Сербии первой в истории выиграла ATP Cup 17:46
Тимоти Шаламе сыграет Боба Дилана 17:41
Фуркад выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Оберхофе 17:33
Ждет ли Оман "арабская весна" после смерти султана Кабуса 17:21
Чем порадует АвтоВАЗ в 2020 году 17:18
Президент Абхазии провел переговоры с оппозицией 17:14
Названы номинанты на "анти-Оскар" - премию "Золотая малина" 16:49
Мякяряйнен выиграла масс-старт в Оберхофе 16:43
Милош Земан выступил против переноса памятника маршалу Коневу в Праге 16:29
Вышел русский трейлер хоррор-сериала "Лига Октября" 16:29
В Испании появится первое коалиционное правительство 16:17
В Мурманске отметили конец полярной ночи 16:12
В Башкирии назначен прокурор республики 16:09
Министр обороны Японии поучаствовал в тренировочных прыжках с парашютом 16:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы самые высокооплачиваемые вакансии января
Названы самые высокооплачиваемые вакансии января
Как будем отдыхать на праздники в 2020 году
Как будем отдыхать на праздники в 2020 году
Чем порадует зрителей российское кино
Чем порадует зрителей российское кино
12.01.2020 18:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Московский зоопарк начал принимать новогодние елки в качестве корма

Текст: Олег Кармаза, Иван Пышечкин
Фото: Александр Корольков
Российская газета - Федеральный выпуск № 3(8057)
Одни любят новогоднюю елку украшать, другие - нюхать, третьи - есть. И не под влиянием алкогольного угара, а просто потому, что вкусно. Елочным "десертом" обожают лакомиться козлы и бараны - винторогие и голубые. В компании с азиатскими слонами, капибарами, альпаками.

В Московский зоопарк снова несут новогодние елки и сосны. Уже в восьмой раз. Дилемма проста: или выбросить елку на свалку - или отдать животным. Правда, есть одно но: зоопарк принимает елки только у юридических лиц, не у частных. Другими словами: если елка осталась нераспроданной на базаре - ее с радостью примут в дар от его владельца, а вот зеленым красавицам из квартир, обсыпанным новогодней мишурой и конфетти, медведи и ягуары точно дадут от ворот поворот. Подобным "десертом" легко можно отравиться, к тому же грызть остатки гирлянд и украшений - удовольствие, прямо скажем, ниже среднего.

Фото: Пресс-служба Ленинградского зоопарка
В Ленинградском зоопарке умерла кошка, 12 лет жившая с рысью

- Елки едят все животные, кроме земноводных и пресмыкающихся. Даже птицам они по душе, в них ведь множество ценных биокомпонентов, витамина С, каротина, аминокислот, - рассказывает ученый секретарь зоопарка Роман Аношин.

Впрочем, новогодние елки жители зоопарка не только едят. Амурские тигры, леопарды, пумы любят точить о них свои когти. Не стесняясь камер журналистов, увлеченно наводили маникюр пума Габриэль, снежный барс Аннет, дальневосточный леопард Мизер. А кто-то просто начинает исследовать дерево, обнюхивать его. Увидеть елку в Африке, на родине горилл и шимпанзе - вещь невероятная. Хотя, судя по последним прогнозам синоптиков, не такая уж и несбыточная.

Общество Природа Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Новый год РГ-Фото

Главное сегодня

Путин обещал передать Трампу приглашение в Дамаск
ЦИК Абхазии назначил повторные выборы президента на 22 марта
В России построят "научную долину" для изучения солнечных бурь
СМИ: Военные США узнали о ракетном ударе Ирана за 2,5 часа
СМИ: Российские банки перестали выдавать кредиты в магазинах