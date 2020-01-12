Московский зоопарк начал принимать новогодние елки в качестве корма

Одни любят новогоднюю елку украшать, другие - нюхать, третьи - есть. И не под влиянием алкогольного угара, а просто потому, что вкусно. Елочным "десертом" обожают лакомиться козлы и бараны - винторогие и голубые. В компании с азиатскими слонами, капибарами, альпаками.

В Московский зоопарк снова несут новогодние елки и сосны. Уже в восьмой раз. Дилемма проста: или выбросить елку на свалку - или отдать животным. Правда, есть одно но: зоопарк принимает елки только у юридических лиц, не у частных. Другими словами: если елка осталась нераспроданной на базаре - ее с радостью примут в дар от его владельца, а вот зеленым красавицам из квартир, обсыпанным новогодней мишурой и конфетти, медведи и ягуары точно дадут от ворот поворот. Подобным "десертом" легко можно отравиться, к тому же грызть остатки гирлянд и украшений - удовольствие, прямо скажем, ниже среднего.

- Елки едят все животные, кроме земноводных и пресмыкающихся. Даже птицам они по душе, в них ведь множество ценных биокомпонентов, витамина С, каротина, аминокислот, - рассказывает ученый секретарь зоопарка Роман Аношин.

Впрочем, новогодние елки жители зоопарка не только едят. Амурские тигры, леопарды, пумы любят точить о них свои когти. Не стесняясь камер журналистов, увлеченно наводили маникюр пума Габриэль, снежный барс Аннет, дальневосточный леопард Мизер. А кто-то просто начинает исследовать дерево, обнюхивать его. Увидеть елку в Африке, на родине горилл и шимпанзе - вещь невероятная. Хотя, судя по последним прогнозам синоптиков, не такая уж и несбыточная.