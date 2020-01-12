Москвичи пережили самую холодную ночь с начала зимы

В Москве зафиксировано самое низкое значение температуры воздуха с начала нынешней зимы. Воздух к 6 утра в столице остыл до -5,5 градуса. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, предыдущий минимум для нынешней зимы зафиксирован в ночь на 2 декабря, когда воздух остыл до -5,2. В среднем температура воздуха превышает норму на 7 градусов.

Как напомнила "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова, минимальная температура для 12 декабря составляет -33,4 градуса, которая была установлена в 1908 году.

- После небольшого похолодания в воскресение, в понедельник температура снова поднимется выше нуля, - пояснила метеоролог. - В понедельник ожидается потепление до +3 градусов, если этот прогноз сбудется, то воздух прогреется почти до максимума 13 января, который составляет +3,7 градуса. Такая температура была зафиксирована в 2005 году.