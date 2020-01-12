На Ярославском направлении железной дороги запускают дополнительные поезда

С 13 января на Ярославском направлении железной дороги между Москвой и Мытищами начнут курсировать дополнительные поезда, сообщает министерство транспорта Московской области.

На этом участке завершено строительство пятого главного пути. И это позволяет добавить 27 дополнительных пригородных поездов, шесть из которых - экспрессы. Таким образом общее количество поездов на Ярославском направлении увеличится до 251 пары в сутки.

Также у 26 электричек изменится количество остановок. Например, некоторым составам из Александрова, Сергиева Посада, Красноармейска, Монино, Фрязево, Пушкино и Мытищ назначена дополнительная остановка на станции Северянин, с которой можно пересесть на станцию Ростокино МЦК. Жителям Мытищ, Королева и Пушкино добираться до Москвы станет гораздо легче.