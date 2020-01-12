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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Кнопка на все случаи жизни

В Костроме внедряют необычную услугу для пенсионеров и инвалидов
Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Российская газета - Федеральный выпуск № 3(8057)
В новом году инвалиды и пожилые жители Костромской области смогут воспользоваться услугой "Тревожная кнопка". Нажав всего одну кнопку на своем мобильном телефоне, они смогут связаться с оператором и вызвать "скорую", аварийную, пожарную или газовую службы, а также получить справочную информацию.

С предложением о внедрении в Костроме системы "Тревожная кнопка" выступил региональный департамент соцзащиты. До этого схожие устройства, как правило, устанавливали в магазинах, банках, школах, больницах и на других объектах на случай защиты от криминальных посягательств. Сейчас же эффективные бизнес-технологии пришли и в социальную сферу. "Тревожная кнопка" - это круглосуточная связь с оператором контакт-центра для пожилых людей и инвалидов. По их просьбе специально обученный сотрудник контакт-центра может в любое время дня и ночи оперативно вызвать специалистов экстренных служб, оповестить родственников пенсионера, оказать человеку психологическую поддержку в сложной ситуации, проконсультировать по социальным, коммунальным и медицинским вопросам.

Фото: REUTERS
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Предварительная запись на подключение услуги началась в департаменте по труду и социальной защите населения Костромской области.

Стоимость круглосуточного подключения к системе экстренной помощи уже определена. Она составит 735 рублей в месяц. Для жителей, которые признаны нуждающимися в посторонней помощи, цена снижена до 700 рублей в месяц. Если пенсионер старше 70 лет, то стоимость услуги снизится еще вдвое.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область

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