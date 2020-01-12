Три человека погибли в ДТП под Рязанью

В столкновении двух автомобилей в Рязанской области погибли три человека, еще восемь получили тяжелые травмы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

Авария с участием Lada Largus и Hyundai Solaris произошла около 02.30 на 386 километре федеральной трассы М-5 "Каспий". В Largus было восемь мест, что поначалу породило сообщения об участии в ДТП микроавтобуса.

- В Lada погибли два человека, в Hyundai - один. По предварительным данным, детей среди погибших и пострадавших нет, - сообщил представитель УМВД.

Травмированные в аварии доставлены в две районные больницы. У всех восьмерых пострадавших тяжелые сочетанные травмы, все они находятся в реанимации. Для спасения людей задействованы медики из Рязани и санитарная авиация.

- Не все пострадавшие - граждане России. У нас один человек из Республики Кыргызстан и еще один без документов, - рассказал агентству врач приемного отделения Шацкой ЦРБ.