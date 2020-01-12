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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В МГУ им. Ломоносова проходит День открытых дверей

Текст: Мария Агранович

Сегодня, 12 января, в МГУ им. Ломоносова - общеуниверситетский День открытых дверей. Уже работает выставка факультетов в Главном здании на Воробьевых горах, а в полдень (по московскому времени) традиционную лекцию для будущих абитуриентов, их родителей и всех, кто интересуется поступлением в Московский университет, прочтет ректор МГУ академик Виктор Садовничий. Для тех, кто не сможет приехать лично, будет онлайн-трансляция.

Фото: iStock
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С 14 часов откроются собрания и выставки непосредственно на факультетах. А вечером - с 17 часов - запланированы экскурсии в передовые научные лаборатории Московского университета.

День открытых дверей МГУ проводит очень вовремя. Ведь до 1 февраля выпускникам школ нужно определиться с выбором предметов по выбору на ЕГЭ. О том, что нужно сдавать для поступления на тот или иной факультет МГУ, сегодня можно узнать, что называется, из первых рук.

МГУ им. Ломоносова - это 43 факультета, где получают образование свыше 50 тысяч студентов. На базе МГУ также функционируют передовые научно-исследовательские центры, в том числе вычислительный, лазерный, биотехнологический, а также медицинский научно-образовательный центр, научный парк, спутники, обсерватории, музеи - всего не пересесть. Но обо всем точно расскажут на Дне открытых дверей.

Общество Образование Наука и образование МГУ им. Ломоносова Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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