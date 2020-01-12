В январе прибавление в семейном бюджете почувствуют почти все москвичи, получающие от города социальную поддержку. Выплаты из бюджета столицы увеличились у многодетных семей, пожилых людей, малоимущих и других горожан. Появился и новый вид льготников, которые начнут получать с начала этого года выплаты впервые, - дети войны.

В общей сложности в городе увеличились размеры 90 социальных выплат и пособий - повышение коснулось как ежемесячных, так и единовременных льгот. Всего поддержку из бюджета в этом году получат 3,1 млн человек, или каждый четвертый горожанин. В бюджете для этого заложено около 500 млрд рублей, а в целом на социальную сферу традиционно расходуется больше половины городской казны. С 2010 года траты на поддержку нуждающихся москвичей увеличились вдвое.

Как рассказали "РГ" в департаменте труда и соцзащиты населения, в среднем выплаты выросли на 5,6%. На столько, в частности, теперь они стали больше у ветеранов труда, тружеников тыла, пострадавших от политических репрессий, юбиляров семейной жизни и других москвичей. А труженики тыла теперь каждый месяц будут получать 1584 рубля, ветераны труда - 1056, реабилитированные москвичи - 2112 рублей. Выросли и выплаты, связанные с детьми. В частности, дополнительное пособие по беременности и родам составляет теперь 1584 рубля. Единовременная помощь на возмещение расходов при рождении или усыновлении первого ребенка увеличилась до 5808 рублей, на второго и последующих детей - до 15 312 рублей. А при рождении или усыновлении одновременно трех и более детей семьи получат 52 800 рублей.

Новые выплаты получат москвичи, родившиеся с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года, и не имеющие права на соцподдержку от города или страны. "Их размер составит 1584 рубля, что соответствует размеру ежемесячной выплаты труженикам тыла", - сообщили в департаменте соцзащиты. Заявлений на новую доплату подавать не нужно, поскольку дети войны состоят на учете. Относится это и к другим льготникам.

Впервые поддержку из московского бюджета получат дети войны

Кстати

Посмотреть полный список увеличенных выплат и пособий можно на сайте мэра Москвы, а также на портале столичного департамента труда и соцзащиты населения.