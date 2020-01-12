В Москве стартовала Неделя звезд хоккея, венцом которой станет Матч всех звезд Континентальной хоккейной лиги на арене в Петровском парке 19 января. Ну а началась звездная неделя с битвы за Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги между командами Запада и Востока. Победу впервые за несколько лет в ней отпраздновали "восточники" - 5:3.

Если Матч всех звезд КХЛ - мероприятие больше показательное, шоу, по ходу которого его участники могут расслабиться и даже подурачиться, то у Кубка вызова МХЛ - своя изюминка. Понятно, что уровень мастерства у молодых парней не столь высок, как у взрослых коллег, зато в таких играх всегда бурлит кровь и ни о компромиссах речи не идет. Тем более когда на кону матча не только серебряная чаша, к слову, специально изготовленная к субботней игре. Заранее было объявлено, что четыре лучших игрока встречи получат право принять участие непосредственно в Мастер-шоу и Матче всех звезд КХЛ через неделю.

- Отличная идея, - отметил в интервью официальному сайту лиги двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов. - Это еще больше мобилизует ребят на настоящую борьбу, дает им возможность показать свои лучшие качества.

И действительно: молодежь не стала откладывать дело в долгий ящик, выдав самый результативный первый период в истории Кубка вызова МХЛ. За первые 20 минут команды на двоих забросили целых шесть шайб. Особенно постарались ребята с Востока, ушедшие на перерыв, ведя в счете 4:2. Правда, многообещающее начало оказалось несколько обманчивым. Во втором периоде зрители увидели лишь одну шайбу: Запад до минимума сократил отставание в счете - 3:4. Развязка наступила под самый занавес матча, когда Иван Савчик оформил дубль, послав шайбу в пустые ворота - 5:3. Интересно, что Восток завоевал трофей впервые с 2013 года.