Новости

Пожар в ангаре в Новой Москве локализован на 1,6 тыс. кв. м 22:17
Используемая США военная база на севере Ирака попала под ракетный обстрел 21:50
Мотивом убийства главы центра "Э" Ингушетии была его служебная деятельность 21:48
Следственный комитет установил причину аварии SSJ-100 в Шереметьево 21:21
Восьмой этап "Дакара" отменят у мотоциклистов из-за смерти Гонсалвеша 21:14
Рената Литвинова рассказала о том, как попала под машину 21:10
"Она покатилась": очевидец о сбитой около ресторана Ренате Литвиновой 20:55
Рауль Хаджимба ушел в отставку с поста президента Абхазии 20:36
Ставропольские медики прокомментировали случай с пациентом на полу 20:30
Помощник президента РФ Сурков прибыл в Абхазию для урегулирования кризиса 20:23
Вооруженная ножами группа из 30 человек напала на евреев на Украине 20:13
Появились подробности о ДТП с Ренатой Литвиновой 20:12
Юристы в Варшаве вышли на марш в защиту независимости судов Польши 19:49
В Германии выросло число преступлений против политиков 19:40
Семь стран лишились права голоса в ООН 19:39
Путин и Конте обсудили ситуацию в Ливии 19:22
Путин и Макрон обсудили Ливию, Иран, Сирию и Украину 19:17
Путин обсудил с Макроном ситуацию в Ливии 19:09
Готовимся заранее к 8 марта: покупаем премиум-класс за 500 тысяч рублей 19:02
Появились подробности о состоянии выпавшей из окна модели Пунтус 18:48
Отец и сын Ефремовы впервые сыграют вместе 18:24
Ренату Литвинову в день рождения сбила машина 18:01
Галина Польских прокомментировала сообщения о своей госпитализации 17:52
Сборная Сербии первой в истории выиграла ATP Cup 17:46
Тимоти Шаламе сыграет Боба Дилана 17:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы самые высокооплачиваемые вакансии января
Названы самые высокооплачиваемые вакансии января
Как будем отдыхать на праздники в 2020 году
Как будем отдыхать на праздники в 2020 году
Чем порадует зрителей российское кино
Чем порадует зрителей российское кино
12.01.2020 21:40
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Звезды Востока зажглись

Команда Востока впервые за семь лет взяла Кубок вызова МХЛ
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 3(8057)
В Москве стартовала Неделя звезд хоккея, венцом которой станет Матч всех звезд Континентальной хоккейной лиги на арене в Петровском парке 19 января. Ну а началась звездная неделя с битвы за Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги между командами Запада и Востока. Победу впервые за несколько лет в ней отпраздновали "восточники" - 5:3.
Как и следовало ожидать, матч за Кубок вызова МХЛ получился результативным и бескомпромиссным. Фото: РИА Новости Как и следовало ожидать, матч за Кубок вызова МХЛ получился результативным и бескомпромиссным. Фото: РИА Новости
Как и следовало ожидать, матч за Кубок вызова МХЛ получился результативным и бескомпромиссным. Фото: РИА Новости

Если Матч всех звезд КХЛ - мероприятие больше показательное, шоу, по ходу которого его участники могут расслабиться и даже подурачиться, то у Кубка вызова МХЛ - своя изюминка. Понятно, что уровень мастерства у молодых парней не столь высок, как у взрослых коллег, зато в таких играх всегда бурлит кровь и ни о компромиссах речи не идет. Тем более когда на кону матча не только серебряная чаша, к слову, специально изготовленная к субботней игре. Заранее было объявлено, что четыре лучших игрока встречи получат право принять участие непосредственно в Мастер-шоу и Матче всех звезд КХЛ через неделю.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
В КХЛ "Спартак" третий раз в сезоне переиграл СКА

- Отличная идея, - отметил в интервью официальному сайту лиги двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов. - Это еще больше мобилизует ребят на настоящую борьбу, дает им возможность показать свои лучшие качества.

И действительно: молодежь не стала откладывать дело в долгий ящик, выдав самый результативный первый период в истории Кубка вызова МХЛ. За первые 20 минут команды на двоих забросили целых шесть шайб. Особенно постарались ребята с Востока, ушедшие на перерыв, ведя в счете 4:2. Правда, многообещающее начало оказалось несколько обманчивым. Во втором периоде зрители увидели лишь одну шайбу: Запад до минимума сократил отставание в счете - 3:4. Развязка наступила под самый занавес матча, когда Иван Савчик оформил дубль, послав шайбу в пустые ворота - 5:3. Интересно, что Восток завоевал трофей впервые с 2013 года.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Чемпионат КХЛ 2019/2020

Главное сегодня

Путин обещал передать Трампу приглашение в Дамаск
ЦИК Абхазии назначил повторные выборы президента на 22 марта
В России построят "научную долину" для изучения солнечных бурь
СМИ: Военные США узнали о ракетном ударе Ирана за 2,5 часа
СМИ: Российские банки перестали выдавать кредиты в магазинах