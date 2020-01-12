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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутии пять районов остались без света из-за аварии на ЛЭП

Текст: Владимир Таюрский

Из-за обрыва проводов на высоковольтной линии в воскресенье пять районов Якутии остались без централизованного электроснабжения. Ведутся восстановительные работы.

Отключение линии Майя - Чурапча произошло в 7.15 по местному времени. Как сообщила пресс-служба главы и правительства республики, без централизованного электроснабжения остались Амгинский, Таттинский, Томпонский, Чурапчинский и Усть-Майский районы. По данным синоптиков, морозы в этих районах достигают 35 градусов.

Фото: iStock
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Сейчас котельные работают на резервных источниках питания. Теплоснабжение в населенных пунктах не нарушено.

В обесточенных районах организованы межведомственные рабочие группы по проверке объектов жизнеобеспечения. Они проверяют запуск и работу резервных источников, а также наличие запасов топлива.

Бригады энергетиков, приступившие к обследованию 120-километровой ЛЭП, обнаружили обрыв проводов.

- На месте обрыва уже начались ремонтные работы. Централизованное энергоснабжение будет полностью восстановлено, - заявил первый заместитель председателя правительства республики Алексей Колодезников.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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