В Башкирии назначен прокурор республики

Президент России Владимир Путин назначил прокурором Республики Башкортостан государственного советника юстиции 3 класса Владимира Викторовича Ведерникова.

Владимир Ведерников родился в 1974 году в Томске. Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 1996 году после окончания Томского государственного университета. Работал помощником Томского прокурора по надзору за соблюдением законов в ИТУ прокуратуры Томской области, помощником, старшим помощником прокурора Советского района Томска.

Затем его перевели в Москву, где он трудился сначала помощником, старшим помощником прокурора Центрального административного округа, затем - заместителем прокурора Центрального административного округа.

В 2005 - 2007 годах Владимир Ведерников работал в аппарате Госдумы РФ, а в 2007-м вернулся в надзорное ведомство, став заместителем Симоновского межрайонного прокурора Москвы.

В 2007 - 2009 годах - заместитель прокурора Центрального административного округа Москвы.

В 2009 - 2012 годах Владимир Ведерников работал в Генеральной прокуратуре Российской Федерации: заместителем начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции, начальником отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью, обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами.

Последние восемь лет - заместитель прокурора города Москвы.

Владимир Ведерников - Почетный работник прокуратуры Российской Федерации. Награжден знаком отличия "За верность закону" III степени, нагрудным знаком "За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации", Медалью Руденко, именным оружием. Имеет благодарность Генерального прокурора Российской Федерации.