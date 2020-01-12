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12.01.2020 11:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии при опрокидывании автомобиля погибла девочка

Текст: Гульназ Данилова (Уфа)

В Чишминском районе Башкирии в ДТП погибла несовершеннолетняя.

В Уфе столкнулись пассажирский автобус и КамАЗ

Как сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов, трагедия произошла на 38-м км автодороги Арслан-Чишмы-Киргиз-Мияки.

- 35-летняя уфимка за рулем Kia Venga допустила съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате аварии 12-летняя дочь водителя скончалась при транспортировке в медучреждение. Вторая дочь, 10 лет, госпитализирована, - уточнил подробности Динар Гильмутдинов.

Погибшая ехала на переднем сиденье рядом с мамой, а ее сестра - сзади, в детском удерживающем устройстве. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и подробности ДТП.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

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