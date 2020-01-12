В Башкирии при опрокидывании автомобиля погибла девочка

В Чишминском районе Башкирии в ДТП погибла несовершеннолетняя.

Как сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов, трагедия произошла на 38-м км автодороги Арслан-Чишмы-Киргиз-Мияки.

- 35-летняя уфимка за рулем Kia Venga допустила съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате аварии 12-летняя дочь водителя скончалась при транспортировке в медучреждение. Вторая дочь, 10 лет, госпитализирована, - уточнил подробности Динар Гильмутдинов.

Погибшая ехала на переднем сиденье рядом с мамой, а ее сестра - сзади, в детском удерживающем устройстве. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и подробности ДТП.