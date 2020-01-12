Решением проблемы здоровья зубов детей серьезно занялись в Башкирии - в рамках республиканского образовательного проекта "Взлетай!" реализуется проект "Здоровая улыбка".

"153 школьных стоматологических кабинета уже работают, и на днях мы закончили ремонт еще в 61. Оборудование новое, современное, с учетом всех требований к детской стоматологии. Уверен, в таких стенах, ярких и красивых, детишки не будут бояться лечить зубы", - написал на своей странице в соцсети глава Башкирии Радий Хабиров. На самом деле проблема назрела давно. По данным регионального минздрава, у 88 процентов пациентов-школьников есть кариес постоянных зубов, у 64,5 процента детей кариес затронул временные зубы, а у 82,4 процента диагностированы болезни пародонта. Зачастую причина распространения этих заболеваний - несвоевременное обращение к врачу.

- Школьный стоматологический кабинет - идеальное место для решения большинства "зубных" проблем детей. Здесь есть все возможности для обследования детей и проведения лечебно-профилактических мероприятий без отрыва от учебного процесса, под постоянным контролем медицинского персонала и в тесном контакте с педагогами и родителями, - подчеркнули в Минздраве РБ.

Также в министерстве уточнили: стоматологические кабинеты открываются в образовательных организациях, где учатся более 800 человек. Дети из школ, где обучающихся меньше, будут приезжать на прием к стоматологу в поликлинику. Кстати, работать в школьных стоматологиях будут врачи из поликлиник.

Между тем программа "Взлетай" включает еще несколько программ. К примеру, модуль "Питайся правильно" должен привить старшеклассникам культуру здорового питания, а комплекс "Дружи со спортом" - познакомить с разными видами спорта.