В Ульяновске проезд для школьников стал бесплатным

С 13 января проезд на трамваях и троллейбусах Ульяновска будет бесплатным для всех школьников - о таком щедром подарке городская администрация уже сообщила как им, так и их родителям. Проезд для обычных пассажиров сегодня стоит 20 рублей за наличные деньги и 18 при оплате банковской картой. Исключение таких расходов должно обернуться неплохой экономией для семей с детьми школьного возраста, а вот транспортникам льгота обойдется в крупную сумму.

Впрочем, на возмещение убытков МУП "Ульяновскэлектротранс" в городском бюджете на 2020 год предусмотрено 200 миллионов рублей. Вместо билета юные пассажиры должны будут предъявить справку обучающегося. За выдачей таковых в учебных заведениях уже выстроилась изрядная очередь.

- Те, кто не успел взять справки, подтверждающие обучение ребенка в школе, смогут это сделать в любой удобный день вплоть до конца мая, - сообщают в ульяновской мэрии и просят успокоить на этот счет взволнованных родителей.

- Это, действительно, большое подспорье для нас. Хотя школа и находится в шаговой доступности, колесить по городу приходится немало, - призналась мать пятерых детей Елена Карцева. По ее словам, дочери посещают кружки и участвуют в городских праздниках - ездить им приходится немало, и, как следствие, экономия ожидается существенная.

По данным городской администрации, новшество коснется 62 тысяч детей. Ранее в мэрии сообщали, что до конца учебного года будет оцениваться реальная заполняемость транспорта и востребованность проекта, чтобы решить, что еще необходимо сделать в этом направлении.