В Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб от кровопотери

Житель Новосибирской области упал на лыжной трассе в Шерегеше и наткнулся на собственную лыжу. Спасатели эвакуировали его с горы, он скончался в реанимации больницы Таштагольского района Кемеровской области.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу района, трагедия произошла накануне. 35-летний турист, набрав высокую скорость, свернул на более крутой участок и упал, наткнувшись на лыжу. Ранение привело к большой потере крови, развился травматический шок. Спасатели спустили лыжника с горы, "скорая" доставила его в больницу, где его прооперировали. Однако спасти пострадавшего не удалось.

Районные власти готовы помочь семье погибшего с транспортировкой тела.