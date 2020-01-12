В России построят "научную долину" для изучения солнечных бурь

На территории Иркутской области и Республики Бурятия началась реализация амбициозного научного проекта - создание Национального гелиогеофизического комплекса (НГК) РАН. Здесь масштабно продолжат наблюдать солнечную активность и все процессы, происходящие в околоземном космическом пространстве.

Это даст возможность прогнозировать "космическую погоду" и оценивать ситуацию. Что поможет, например, сделать более надежной работу систем радиосвязи и радиолокации. Но это только малая толика тех научных и экономических перспектив, которые открывает Национальный гелиогеофизический комплекс.

Будет построено семь уникальных объектов. Радиогелиограф в Тункинской долине в урочище Бадары. Набор оптических инструментов в Тункинской долине у села Торы. Лидар и комплекс радаров на Малом море. Крупный солнечный телескопа на территории Саянской солнечной обсерватории у поселка Монды. Нагревной стенд под Ангарском и Центр обработки данных в Иркутске.

Строительные работы на первых объектах - в Бадарах и Торах - уже начались. Правда, из-за того, что часть комплектующих для уникального оборудования не может быть поставлена из-за санкций, срок сдвигается. Однако ученые Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) СО РАН (именно этот институт научный является исполнителем проекта) готовы пойти на компромисс - ради качества будущей оптики.

"Есть альтернативные предложения, мы их изучаем, - отметил первый заместитель директора ИСЗФ СО РАН, доктор физик-математический наук Сергей Олемской. - Возможность получить комплектующие нужного класса и даже превосходящие их по качеству, сегодня есть".

Ученый отметил, что наряду со строительством Национального гелиогеофизического комплекса РАН, перед институтом стоят еще две задачи: подготовка квалифицированных кадров и обеспечение надлежащей эксплуатации уникальных инструментов.

"К 2025 году, когда планируется завершить реализацию проекта, наш штат должен прирасти двумя тысячами новых сотрудников, - рассказал "РГ" Сергей Олемской. - Подготовку специалистов мы начали уже сейчас, развивая сотрудничество с ведущими профильными вузами России. Национальный гелиогеофизический комплекс - проект, который позволит молодым ученым заниматься наукой мирового уровня, не покидая пределов страны, в Сибири, на Байкале. Но чтобы молодежь здесь оставалась, ее нужно обеспечить жильем. Это сложная задача, но мы ее решаем".

Что касается надлежащей эксплуатации уникальных инструментов комплекса, то, по словам Сергея Олемского, этот вопрос пока не проработан на законодательном уровне.

"Их обслуживание, поддержание в рабочем состоянии требует дополнительного финансирования, - поясняет ученый, - А существующий принцип выделения средств предполагает увеличение объема научных публикаций. Но мы же понимаем, что от момента получения новых данных до момента публикации научной работы может пройти некоторое время. А если за сложной оптикой не ухаживать, она очень быстро превратится в груду металлолома".

Впрочем, ученые уверены, что все сложности преодолимы.

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