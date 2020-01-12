На Кубани в ДТП с двумя автомобилями погиб человек

В Краснодарском крае столкнулись два автомобиля. В результате инцидента есть жертвы, сообщили в воскресенье в краевом управлении ГИБДД.

Инцидент произошел возле поселка Верхнебаканского Новороссийского района. Там столкнулись автомобили Toyota и Lada. По предварительной информации, иномарка выехала на встречную полосу, где и влетела в отечественную машину. В результате инцидента водитель Lada погиб.

В Toyota находилась семья из четырех человек, в том числе двое детей. Всех их с травмами госпитализировали. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.